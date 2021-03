Ferrari Esports Series: aperte le iscrizioni per l’edizione 2021

Dopo l'edizione dell'anno scorso, il Cavallino Rampante ci riprova anche in questa stagione lanciando il nuovo Campionato sul simulatore Assetto Corsa

Non chiamateli “giochini”! Il mondo del simracing, la guida sportiva virtuale, sta diventando sempre più presente nel mondo dell’automotive e del motorsport in generale: non solo grazie al torneo ufficiale della Formula 1, ma anche per merito di alcune competizioni specifiche come quella istituita l’anno scorso dalla Ferrari… che è pronta a ripartire anche in questa stagione.

Il Cavallino Rampante, infatti, ha annunciato l’avvio della Ferrari Esports Series 2021, nuovamente riservata a tutti i piloti maggiorenni che abitano in Europa e al via sul simulatore Assetto Corsa nel prossimo mese di aprile. Come partecipare? E’ sufficiente effettuare la propria registrazione presso il sito ufficiale dell’evento, per poi attendere il rilascio delle quattro vetture ufficiali con le quali si correranno le varie fasi della competizione – nell’ordine la Ferrari 488 Challenge Evo, la 488 GT3 Evo, la 599XX Evo e la FXX K.

Rispetto all’edizione 2020, la fase di qualificazione inizierà già il 5 aprile (e non ad agosto) e proseguirà fino alla fine di luglio con quattro sessioni di “hotlapping” volte a selezionare i candidati per le “qualification races“. I migliori 48 simdriver che supereranno questo primo scoglio potranno quindi proseguire nella seconda parte del torneo, che si svolgerà da fine agosto fino a novembre e che culminerà con le Gran Finals di metà dicembre, nelle quali i 24 piloti più veloci si sfideranno in tre gare che sanciranno il Campione delle Ferrari Esports Series 2021.

Oltre a ciò la Casa di Maranello ha deciso di creare due nuove opportunità anche per coloro che non riusciranno a raggiungere il tanto ambito risultato finale, cioè il titolo di pilota ufficiale della Ferrari Driver Academy Esports Team. La prima è una serie di estrazioni a premi per tutti coloro che parteciperanno al torneo, che verranno nominati durante le dirette streaming su Twitch, mentre la seconda è un contest nel quale i migliori designer potranno sbizzarrirsi nel creare la livrea più bella per le quattro Ferrari utilizzate nella competizione. Quella selezionata sarà inserita direttamente su Assetto Corsa e verrà utilizzata durante le varie fasi da aprile fino a dicembre.