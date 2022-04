GT World Challenge Europe a Imola: Valentino Rossi debutta con l’Audi del team WRT

Il nove volte Campione del Mondo di motociclismo ha chiuso la sua prima esperienza da pilota auto al 17° posto con l'Audi R8 LMS GT3 Evo II del team WRT

L’inizio della stagione per il Campionato 2022 del GT World Challenge Europe ha coinciso con l’avvio della nuova avventura agonistica di Valentino Rossi: dopo aver appeso definitivamente il “casco al chiodo” nel Motomondiale, il Campione di Tavullia ha fatto il suo esordio lo scorso fine settimana al volante dell’Audi R8 LMS GT3 Evo II del team belga WRT, distinguendosi per un incoraggiante 17° posto dopo ben tre ore di gara.

Sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Rossi inizia la sua nuova avventura dopo il primo cambio pilota con il gregario Nico Müller: al rientro in pista si ritrova al 14° posto dove prima azzarda l’attacco ai danni della Lamborghini di Albert Costa e poi tenta la bagarre con il compagno di team Jean-Baptiste Simmenauer (classe Silver, a differenza della classe PRO in cui milita VR46).

Non riesce nel suo primo sorpasso, ma riesce a guadagnare una posizione approfittando del fuoripista dell’Audi Sainteloc #25, fino a quell’istante in piazza d’onore. La gara purtroppo per Valentino da qui in poi non ha dato più spettacolo a causa dell’ingresso per un lungo periodo della safety car, inizialmente a causa di un’auto ferma in pista e poi per un tremendo incidente, nonostante la bassa velocità, tra una Lamborghini e una Bentley, con quest’ultima che colpisce in pieno la vettura davanti in panne.

Piccolo errore per Valentino Rossi anche nel momento dell’ultimo cambio pilota durante il rientro in pit-lane: con tutti i piloti allineati che rientrano ai box, e un po’ per questo un po’ per una ritardata segnalazione dei meccanici, il Dottore non trova la propria piazzola di sosta. E’ quindi costretto a fare un giro in più dietro alla safety car e questo gli costa ben undici posizioni. Il compagno Frederic Vervisch però ha cercato comunque di limitare i danni con una rimonta incredibile nell’ultima mezz’ora di corsa.

Analizzando in via generale la prima tappa del GT World Challenge Europe, dopo quattro safety car e 94 giri completati quasi sempre al comando, la stagione del campionato con le vetture GT3 riprende sul filo della precedente, con il successo dell’Audi del Team WRT numero 32. Il belga Charles Weerts abbozza un tentativo di fuga dopo la partenza in “pole position”, ma a circa un quarto d’ora finisce nella sabbia alla variante Villeneuve; ne approfitta il Sainteloc Junior Team #25 con Christopher Mies, che tuttavia subisce il “controsorpasso” al primo pit stop.

Da lì in poi non c’è più storia, nonostante altri due ingressi della safety car che annullano i distacchi. Il sudafricano van der Linde e il belga Vanthoor gestiscono alla perfezione fino al successo finale, con sei secondi di distacco sulla Mercedes #88 guidata dall’italo-elvetico Raffaele Marciello, Daniel Juncadella e Jules Gounon. La corsa si infiamma nell’ultima mezz’ora, tra la rimonta forsennata della compagine di Valentino Rossi – con Vervisch autore di sette sorpassi – e la bagarre finale per il terzo posto.

La Mercedes guidata da Maro Engel, Steijn Schothorst e Luca Stolz riesce a difendersi sull’Audi numero 12 del team Tresor by Car Collection che vede al volante gli italiani Luca Ghiotto e Mattia Drudi, quest’ultimo impegnato nel vano tentativo di soffiare il podio alla monoposto numero 2 del tedesco Stolz. Ci prova da dietro anche la McLaren #111, alla fine quinta seguita a ruota dalla Porsche #54 che ha concluso la corsa con Matteo Cairoli e dalle Ferrari Iron Lynx numero 51 e 71.

Tornando alla prestazione del nostro Valentino Rossi, ci si aspettava da lui sicuramente qualcosa di più visti i risultati delle qualifiche e dei test, anche perché giro dopo giro era apparso sempre più a suo agio con la sua vettura e con il circuito. Saprà sicuramente far meglio nel prossimo appuntamento a maggio, quando andrà in scena la prima Sprint Cup dell’anno tra i saliscendi di Brands Hatch (Gran Bretagna), nonchè a giugno in occasione della 1000 km del Paul Ricard (Endurance Cup).

