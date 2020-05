Infomotori al via della Clio Cup eSport Series 2020

La Clio Cup eSport prende il via e Infomotori è ai nastri di partenza con il pilota Michele Faccin. Ecco dove e come seguire l'evento digitale

Al via il trofeo monomarca Renault, del tutto innovativo il format di questa Clio Cup 2020 che diventa “eSport ”. La stagione 2020 “virtuale” del monomarca della Fast Lane Promotion prenderà il via questo fine settimana con la tappa di Monza che precederà nell’ordine quelle di Imola (31/5), Misano (14/6), Mugello (28/6) e Vallelunga (12/7). Tutti gli appuntamenti sono organizzati grazie alla sinergia con Motori Nella Leggenda e si svolgeranno sulla piattaforma di Assetto Corsa.

Grande il riscontro a questa prima edizione “virtuale”, ben oltre 30 partecipanti. A portare alta la bandiera di infomotori ci sara’ il nostro tester e collaboratore “Michele Faccin”gia’ vincitore della edizione “reale” Clio Cup Press League 2017.

“Sono molto carico e molto orgoglioso di poter prendere a questa nuova iniziativa di Renault– ha commentato Michele Faccin- non vedo l’ora di mettere le ruote in pista, seppur in modo virtuale, sfrecciare sul circuito Brianzolo sara’ pieno di insidie visto che sarà la mia prima esperienza virtuale, sono comunque pronto a dare il massimo”.

Tra i piloti confermati a tenere molto alto il livello di competizione ci saranno Felice Jelmini (PMA Motorsport) e Simone Di Luca (Faro Racing), che hanno vinto le ultime due edizioni della Clio Cup Italia, assieme a loro tanti altri habitué del campionato Renault.

Oltre all’assoluta verranno stilate altre tre classifiche. Ce ne sarà una per i piloti veri, un’altra per i protagonisti della Clio Cup Press League e ancora un’altra per i “sim racer”. Tra questi ultimi, al via Gianluigi Cortese, Ignazio Culmone, Daniele Giuntini, Fabrizio Ninci e Alessandro Sciurti, tutti in rappresentanza di Motori Nella Leggenda, oltre a Stefano Zeni di Melatini Racing.

L’appuntamento con il primo dei cinque round del calendario eSport è per domenica sera, con la diretta streaming a partire dalle ore 21,10 sui canali Facebook e YouTube della Fast Lane Promotion. Seguiteci e restate sintonizzati!