Infomotori e Michele Faccin si laureano campioni della Clio Cup eSport 2020

“Rispetto alla Renault ClioCup “reale” che ho avuto modo di guidare nel 2017, questa versione virtuale mi ha sorpreso nel modo in cui replica i comportamenti della vettura vera e propria, per come è logico aspettarsi i feedback risultano filtrati e richiedano esperienza per essere carpiti e gestiti al meglio – si tratta pur sempre di una simulazione che per quanto bene sia fatta e per quanto buono sia l’hardware (pedali, volante e monitor) difficilmente si avvicina alla guida di una vera ClioCup. Il campionato di Renault fino a questo momento è stato, posso essere sincero, molto combattuto con avversari ostici e veloci, molto piu’ che nella realta’ visto a termine gara non c’è alcun conto-danni da pagare ed i contatti tra le vetture non mancano. Non vedo l’ora arrivi il prossimo weekend di gara per cercare di terminare al meglio questo esordio nell’eSport firmato Renault. Ci tengo a Ringraziare Infomotori per aver ancora una volta creduto nelle mie capacita, grazie”.