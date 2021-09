Kimi Raikkonen dice basta: a fine anno si ritira dalla Formula 1

Il pilota finlandese del team Alfa Romeo ha deciso di appendere il casco al chiodo a fine stagione: nella sua carriera ha conquistato il Titolo Mondiale con la Ferrari nel 2007

Anche questo momento è arrivato: il pilota più anziano (e più esperto) ancora in circolazione in Formula 1 ha deciso di appendere il casco al chiodo. Dopo ben venti stagioni disputate, Kimi Raikkonen ha confermato con un post sui social la volontà di terminare la sua carriera agonistica nella massima serie automobilistica: una decisione sofferta, soprattutto per i suoi fans che lo seguivano da tanto tempo per via del suo carattere controverso ma, allo stesso tempo, unico nel suo genere.

“Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1 – ha annunciato Raikkonen – Si tratta di una decisione che ho preso lo scorso inverno. Non è stata una scelta facile, ma dopo questo campionato è tempo di iniziare cose nuove. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone che sono state coinvolte nella mia carriera e, soprattutto, tutti voi grandi fan che avete fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 dovrà finire per me, ma c’è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi. Ci vedremo ancora in giro!“.

Per lui una carriera piena di soddisfazioni, caratterizzata da 21 vittorie, 103 podi, 18 pole position e 46 giri veloci… senza dimenticare quel Titolo Mondiale nel 2007 che è anche l’ultimo conquistato dalla Scuderia Ferrari. Ora lo aspetta un finale di stagione più rilassato, ma certamente sempre di alto livello: sarà un vero peccato, tuttavia, non vederlo più in griglia il prossimo anno…