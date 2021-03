La Ferrari ritorna nel Mondiale Endurance: correrà a Le Mans dal 2023!

A quasi cinquant'anni di distanza dalla sua ultima apparizione, la Casa del Cavallino Rampante torna nel Mondiale Sport-prototipi con un nuovo programma "Le Mans Hypercar"

La notizia era nell’aria da tempo e ora, finalmente, è arrivata la conferma ufficiale che tutti stavano aspettando: al fianco della Formula 1 e delle competizioni GT, dal 2023 la Ferrari prenderà l’impegno di tornare a gareggiare anche nel Mondiale Endurance, il WEC, con l’obiettivo di competere ad alto livello nella corsa più prestigiosa al mondo: la 24 Ore di Le Mans.

Ad annunciarlo è stato direttamente il Presidente del Cavallino Rampante, John Elkann, in un comunicato stampa che sottolinea l’impegno degli uomini di Maranello in un nuovo progetto chiamato “Le Mans Hypercar”: “In oltre 70 anni di corse, in pista in ogni angolo del mondo, abbiamo portato le nostre automobili a ruote coperte a vincere ovunque, esplorando soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia. Innovazioni che nascono dalla pista e rendono straordinaria ogni vettura stradale prodotta a Maranello. Con il nuovo programma Le Mans Hypercar la Ferrari ribadisce ancora una volta il suo impegno sportivo e la determinazione ad essere protagonista nei maggiori eventi motoristici mondiali”.

A quasi cinquant’anni dalla sua ultima apparizione ufficiale nella categoria sport-prototipi, datata 1973, e dopo la bellissima battaglia in pista che è stata anche la protagonista del recente film “Le Mans ’66”, la Ferrari tornerà sugli scudi delle gare di durata al volante di una hypercar tutta nuova, con la quale battersi ad armi pari contro i più grandi costruttori di questo mondo automobilistico – Porsche, Toyota, Audi e Peugeot in primis.

Una notizia che scuote gli animi anche dei grandi capi della FIA, primo tra tutti Jean Todt, ex team-manager della Scuderia ai tempi di Michael Schumacher in Formula 1: “L’annuncio dell’impegno della Ferrari per il Campionato Mondiale Endurance FIA grazie al progetto Le Mans Hypercar dal 2023 è una grande notizia per la FIA, per l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) e per il mondo del motorsport in generale. Credo nel concetto di Hypercar stradali che competono nel WEC e nella 24 ore di Le Mans, non vedo l’ora di vedere questo leggendario marchio intraprendere il suo ambizioso progetto”. E a dire la verità, non vediamo l’ora anche noi!