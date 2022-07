La Formula 1 verso le zero emissioni: dal 2026 la benzina sarà ecosostenibile

La massima serie automobilistica punta alla riduzione delle emissioni di CO2 con il piano Net Zero Carbon, che prevede l'arrivo dei carburanti 100% sostenibili nel 2026

Uniti e determinati a contrastare il cambiamento climatico e la produzione di sostanze nocive nell’aria: l’introduzione già nel 2019 del piano Net Zero Carbon ha definito in maniera precisa la posizione della Formula 1, che vuole arrivare al pareggio delle emissioni di carbonio entro il termine ultimo del 2030. Un obiettivo ambizioso per il quale quest’anno è stato mosso un passo importante grazie all’utilizzo dei carburanti E10 (che contengono il 10% di etanolo), ma che in futuro sarà centrato appieno dalla realizzazione delle benzine 100% eco-sostenibili in arrivo, secondo i piani, entro il 2026.

Ciò avverrà grazie alla partnership con Aramco e con tutti i principali produttori di carburanti, che forniranno i loro prodotti “in anticipo” alle categorie cadette di Formula 2 e Formula 3 nei prossimi anni al fine di sviluppare al meglio la tecnologia per il debutto nella categoria regina. Il piano Net Zero Carbon, inoltre, avrà l’ambizione di ridurre il trasporto delle merci da un Gran Premio all’altro (adottando, per esempio, la regia da remoto e non sul posto) e di concentrare il più possibile le trasferte in ogni continente, con lo scopo di evitare spostamenti altrimenti difficoltosi sotto il punto di vista della logistica.