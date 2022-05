Lo spettacolo del FIA European Truck Championship torna a Misano!

Lo scorso weekend è stato davvero ricco di emozioni sul Misano World Circuit, grazie alla prima tappa del FIA European Truck Racing Championship

Dopo il primo ritorno alla “normalità” avvenuto la scorsa stagione, il FIA European Truck Racing Championship è ripartito anche quest’anno con una prima tappa che, come da tradizione, è stata organizzata sul celebre Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Quattro le gare che complessivamente sono andate in scena, per uno spettacolo che ha coinvolto la bellezza di oltre 35.000 spettatori provenienti non solo dall’Italia, ma anche da diversi paesi europei.

Il risultato finale di un weekend ricco di emozioni e suspense è firmato MAN, la marca leader di camion da corsa sui quali ha svettato in due manche su quattro il Campione del Mondo 2021 in carica Norbert Kiss. Per lui sono andate in cassaforte Gara 1 di sabato 21 maggio e Gara 1 di domenica 22 maggio, con un copione praticamente identico che l’ha portato in fuga solitaria davanti ai rivali Jochen Hahn e Sascha Lenz (quest’ultimo bravo ad imporsi sia su Adam Lacko che su Antonio Albacete).

Lo spagnolo del team T Sport Bernau, tuttavia, ha saputo rifarsi nella seconda corsa di sabato: dopo numerosi incidenti e penalità, ha avuto la meglio già da inizio gara sul tedesco René Reinert (IVECO), che ha provato a difendersi con tutte le sue forze senza però riuscirci. Piazza d’onore per Sascha Lenz, mentre al terzo posto ha concluso l’ungherese Kiss.

L’ultima manche del weekend, invece, porta il nome di Sascha Lenz: il pilota tedesco del team SL Trucksport 30 ha sorpassato già nelle prime battute Theo Calvet e Steffi Halm, accumulando un vantaggio di circa 8 secondi su Albacete che poi gli è valso, finalmente, il gradino più alto del podio. Seconda posizione per Albacete, vincitore di un confronto ravvicinato con il giovane francese Teo Calvet (Buggyra ZM Racing) che ha poi perso mordente favorendo anche Jochen Hahn, alfiere di IVECO, per la medaglia di bronzo assoluta.

FOTO E TESTO PER GENTILE CONCESSIONE DI LUCA CLERICI