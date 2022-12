Lucky! Su DAZN la Formula 1 è raccontata da Bernie Ecclestone

Dal 21 dicembre la piattaforma DAZN propone una nuova serie in otto puntate sul mondo della F1 e su come Bernie Ecclestone è riuscito a creare il suo impero "motoristico"

Oggi la Formula 1 è in mano agli americani, a Liberty Media… mentre in passato, al contrario, era un prodotto “british”, decisamente diverso nello spirito ma ugualmente entusiasmante agli occhi di tutti gli appassionati. Merito di Bernie Ecclestone, che in esclusiva sulla piattaforma DAZN sarà il protagonista di una nuova serie (un documentario per la precisione) suddivisa in otto puntate già disponibile anche in Italia a partire dal 21 dicembre.

La troverete con il nome di Lucky!, nella quale verranno raccontati tutti gli aneddoti più importanti di 40 anni di Formula 1 direttamente dalla voce narrante di Ecclestone che ha vissuto di persona le pericolose ere degli anni 60 e 70, l’arrivo dei motori turbo e il dominio Honda degli anni 80, i quattro Titoli mondiali del compianto Ayrton Senna, l’era del suo successore Michael Schumacher e i principali Campioni dei giorni nostri. Qua sotto un breve trailer come antipasto: buona visione!