Max Verstappen aspetta a rinnovare con Red Bull, trattative in corso con Ferrari o Mercedes?

Il capitano del team Red Bull Racing ha dichiarato di non avere fretta di rinnovare per il 2021 con il reparto corse di Milton Keynes: aria di novità per il giovane talento olandese?

Due vittorie prima della pausa estiva, in Austria e in Germania, e un’affermazione nello scorso GP del Brasile, dove tra l’altro ha colto la sua seconda pole position in carriera. Questo il bottino portato a casa da Max Verstappen nel 2019, capitano del team Red Bull Racing che per l’anno prossimo vestirà di nuovo i colori del reparto corse di Milton Keynes. Per il futuro, però, il giovane talento olandese ha dichiarato di voler aspettare di vedere come sarà la situazione con il cambio regolamentare del 2021: che Max stia guardando a una prosecuzione in Mercedes o in Ferrari?

LA CALMA E’ LA VIRTU’ DEI FORTI

Secondo quanto riportato da Verstappen ad Auto Motor und Sport, il pilota olandese ha affermato di non essere troppo preoccupato per il suo futuro: “Prima di tutto voglio dare un’occhiata a tutto ciò che è stato promesso dalla Red Bull, che in realtà è ciò che veramente conta. Il mio obiettivo è vincere le gare e il Campionato nel prossimo anno, e con Red Bull sto lavorando per rendere realtà quest’ambizione”.

“Al momento però ci sono ancora tanti dubbi nell’aria per il post-2020: mi sto prendendo un po’ di tempo, non ho fretta – ha continuato Verstappen – Per quanto riguarda la nostra monoposto, attualmente abbiamo recuperato il decifit di potenza da Mercedes e Ferrari: la filosofia della Red Bull è sempre stata quella di avere una base solida per poi recuperare, ma ora tutto questo non è più sufficiente perchè le altre squadre hanno migliorato il loro approccio alle corse“.

Insomma, una dichiarazione molto onesta da parte della prima guida della Red Bull, che forse vuole spronare i suoi ragazzi per andare a caccia del sospirato Titolo Mondiale nel prossimo anno. Se l’obiettivo non andasse in porto, probabilmente Max lascerà a se stesso una porta aperta per “cambiare aria”: in Mercedes, per esempio, Bottas è sicuro di correre fino al termine del 2020, mentre in Ferrari gli screzi tra Vettel e Leclerc in Brasile, benchè recentemente appianati, hanno lasciato dei grandi punti in sospeso tra i due piloti in Rosso, che non escludono una rottura definitiva dei rapporti prima del cambio regolamentare del 2021. Due galli in un pollaio, d’altronde, non possono vivere serenamente, per cui mai dire mai…