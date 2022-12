Mick Schumacher come papà Michael: lascia la Ferrari per la Mercedes!

Dopo quattro anni di collaborazione, il giovane Mick ha concluso il rapporto con la Ferrari Driver Academy: sarà invece pilota di riserva per la Mercedes

Ripercorrendo (in un certo senso) la strada di papà Michael, Mick Schumacher dal 2023 non sarà più un pilota Ferrari. O meglio, non farà più parte di FDA, quella Ferrari Driver Academy grazie alla quale era diventato pilota ufficiale in Haas e riserva nel reparto corse di Maranello al fianco di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Dopo quattro anni di collaborazione quella che sarebbe potuta diventare una vera e propria “favola” ha raggiunto i titoli di coda… ma avrà fortunatamente un proseguo nel team Mercedes come “reserve driver” assieme a Hamilton e Russell.

“Sono entusiasta di far parte del team Mercedes AMG F1 come pilota di riserva per il 2023 e farò il massimo per contribuire alle loro prestazioni in questo ambiente molto competitivo e professionale. Lo considero un nuovo inizio“, queste le parole di Mick Schumacher alle quali ha fatto eco il commento del team manager Toto Wolff. “Mick è un giovane pilota di talento e siamo lieti di averlo nel Team. È un gran lavoratore, ha un approccio calmo e metodico ed è ancora affamato di imparare e migliorare come pilota. Queste sono tutte qualità importanti e siamo entusiasti che ci aiuti a sviluppare la W14. Sappiamo anche che con due anni di esperienza nelle corse in Formula 1 al suo attivo, sarà pronto a salire in macchina con breve preavviso per sostituire Lewis o George, in caso di necessità”.