Misano dà spettacolo con i camion del FIA European Truck Racing Championship!

Durante questo week end a Misano si è appena disputata la finale assoluta del FIA European Truck Racing Championship

Un weekend di adrenalina pura quello che si è disputato tra il 16 e il 17 ottobre sul Misano World Circuit, teatro dell’ultima tappa (su quattro gare) del FIA European Truck Racing Championship: all’appuntamento il leader del campionato, Norbert Kiss, ha subito indovinato il ritmo giusto conquistando la sua nona pole position stagionale nella giornata di Sabato. Bastavano solo 14 punti per incoronarlo campione europeo 2021, ma alla partenza il rivale in campionato Sascha Lenz non aveva intenzione di lasciarlo correre facilmente verso la vittoria assoluta.

Entrando alla prima curva, Lenz ha fatto una mossa brillante per prendere il comando della gara e ha iniziato a cercare di aumentare il divario: Kiss è però rimasto al suo paraurti e dopo pochi giri l’occasione per riconquistare la testa della corsa è arrivata, grazie all’incidente di Jamie Anderson. Kiss ha ripreso il comando sotto le bandiere gialle e questo ha comportato una penalità di cinque secondi che si è aggiunta al suo tempo di gara sotto la bandiera a scacchi. Questo non lo ha fermato e con il secondo posto al traguardo l’ungherese si è assicurato il Campionato con tre gare di anticipo.

Nella seconda gara del sabato l’attenzione si è spostata sulla Goodyear Cup, nella quale il britannico Shane Brereton si è confrontato con Anderson e con Lukas Hahn. In testa alla corsa, nel frattempo, l’azione in pista si è concentrata in dodici giri senza respiro tra i migliori contendenti del campionato, vale a dire Teo Calvet, Jochen Hahn, Norbert Kiss, Sascha Lenz e Adam Lacko. Sempre Kiss si è distinto alla grande nella prima gara di domenica, tenendo un passo davvero incredibile difficilmente replicabile dai suoi avversari.

Con questi presupposti ha centrato la sua 11esima vittoria stagionale, tagliando il traguardo con quattro secondi di vantaggio sul secondo classificato Jochen Hahn. I primi quattro hanno avuto una corsa abbastanza facile verso il traguardo, con il terzo classificato Antonio Albacete con un secondo in ritardo su Hahn sotto la bandiera a scacchi. Al quarto posto il vincitore per la classifica riservata alla Goodyear Cup, Lukas Hahn, che ha saputo mettersi dietro il britannico Shane Brereton.

Nell’ultima gara del weekend, iniziata con la squalifica in parco chiuso di Anthony Janiec che l’ha retrocesso in fondo allo schieramento dalla seconda posizione in griglia, il Campione 2021 del FIA European Truck Racing Drivers, Norbert Kiss, ha dato spettacolo in 11 giri battendo il rivale Adam Lacko, mentre al primo posto nella classifica riservata alla Goodyear Cup si è confermato Lukas Hahn. Il suo risultato, tuttavia, non è bastato per vincere il Campionato, che invece è stato conquistato dal britannico Shane Brereton.

FOTO E TESTO PER GENTILE CONCESSIONE DI LUCA CLERICI