Monza Rally Show 2019: programma, piloti, info e prezzi

Dal 6 all'8 dicembre torna sull'Autodromo Nazionale di Monza il tradizionale appuntamento di rally, dove saranno presenti ben 80 vetture al via

Tutto è pronto per l’edizione 2019 del Monza Rally Show, storica tappa per gli appassionati del mondo tassellato a quattro ruote che, come da tradizione, prenderà il via sull’Autodromo Nazionale di Monza. L’appuntamento è per l’imminente weekend del 6-8 dicembre, dove il pubblico potrà ammirare i più grandi Campioni di categoria (e non) in uno spettacolo contraddistinto da diverse prove speciali appositamente create per dar vita a battaglie sul filo dei decimi di secondo.

OTTO PROVE SPECIALI

Quest’anno saranno otto le Prove Speciali che piloti e team iscritti dovranno affrontare, raggruppate in cinque distinti percorsi: Autodromo, Roccolo, Grand Prix, Parabolica e Monza. Oltre a ciò nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, subito dopo le premiazioni, si terrà la classica sfida “uno contro uno” chiamata Master’s Show.

Rispetto all’edizione 2018 gli organizzatori hanno deciso di ridurre la lunghezza complessiva di quest’ultimo spettacolo, al fine di aumentare l’azione in pista: le rampe di salita e discesa saranno lunghe 10 metri con una pendenza del 5%, mentre la parte piana misurerà solo 4 metri. In ogni caso, le emozioni per tutti gli appassionati non mancheranno, visto che già da venerdì si potrà entrare nel paddock e visitare le varie zone del circuito brianzolo, in modo da scoprire tutti i segreti di questo evento.

VETTURE E PILOTI ISCRITTI

Per quanto riguarda gli iscritti, in totale sono 80 le vetture che sfileranno nel Monza Rally Show. Nella classe R5 saranno presenti 59 piloti, mentre al volante delle WRC 1.6T saranno cinque i protagonisti a scendere in pista. Al Monza Rally Show Historic, invece, daranno spettacolo ben 18 auto storiche, mentre alla sfida finale del Master’s Show parteciperanno quattro vetture del Mondiale WRC appena terminato.

Andando più nei dettagli, nella classe R5 su i20 troveremo molti equipaggi del Mondiale, tra cui Dani Sordo-Carlos Del Barrio, Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger e Craig Breen-Martijn Wydaeghe. Presente anche l’irlandese Josh McErlean su i20 NG, così come l’inglese Rhys Yates sulla Ford Fiesta MK2, mentre al volante della Skoda Fabia troveremo la coppia Niclas Grönholm-Antti Linnaketo.

Folta anche la partecipazione dei nostri piloti italiani, tra i quali figureranno il due volte Campione Italiano Piero Longhi, il tre volte Campione Europeo Luca Rossetti, il vincitore dell’International Rally Cup Damiano De Tommaso e Andrea Crugnola, Campione Italiano di rally su asfalto e vicecampione italiano rally. Dall’Abarth Rally Cup, invece, ci sarà Andrea Nucita.

Dal mondo velocità e pista si schiereranno in griglia di partenza anche Raffaele Marciello, recente Campione della FIA GT World Cup di Macao con un passato in GP2 e F3, così come Marco Bonanomi, sul podio della 24 Ore di Le Mans di quest’anno, Davide Valsecchi, commentatore Sky della Formula 1, e Luca Salvadori, ex pilota di Superbike e famoso YouTuber.

Per quanto riguarda gli equipaggi Historic, troveremo Walter Ben-Patrizia Perosino su Lancia Stratos, Alessandro Caffi (ex pilota di F1) e Lucio De Zanche-Nicolò Imperio su Porsche 911 e Luigi Cazzaro su Lancia Delta. Dulcis in fundo, confermata la partecipazione di due Hyundai i20 Coupè da WRC, portate in pista domenica alle 12:30 da Sordo, Mikkelsen, Breen e Thierry Neuville.

PROGRAMMA, ORARI E BIGLIETTI

Per quanto riguarda il programma e gli orari del Monza Rally Show, tutte le informazioni sono a disposizione sul sito ufficiale del Monza Eni Circuit. Allo stesso indirizzo si potranno acquistare i biglietti: l’abbonamento per tre giorni dedicato agli adulti costa 39 Euro, mentre per i ragazzi (12-17 anni) e gli Over 65 il costo si riduce a 24 Euro.