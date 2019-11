Opel e-Rally Cup: la Superstagione 2020/2021 inizia il prossimo agosto

Il primo Campionato Mondiale di Rally full electric monomarca è ai nastri di partenza: si chiamerà Opel e-Rally Cup con protagonista la nuova Opel Corsa-e Rally

Prima la Formula E, poi la Moto-e… per proseguire con l’Opel e-Rally Cup, il primo Campionato del Mondo di Rally elettrico monomarca: si tratta di un’iniziativa voluta dal gruppo Opel e da ADAC, il Club dell’Automobile tedesco, svelata finalmente nei dettagli al Salone dell’Automobile di Essen, in corso di svolgimento fino all’8 dicembre. Un luogo appositamente studiato, tra l’altro, per svelare la protagonista di questo Campionato, la nuova Opel Corsa-e Rally, vettura elettrica a batteria da 136 cavalli che al momento è ancora in fase di testing (tra prove di durata e dell’affidabilità dei componenti) presso il Centro di Dudenhofen.

SUPERSTAGIONE 2020/2021 E ACADEMY

L’ADAC Opel e-Rally Cup impegnerà tutti i piloti interessati in una “Superstagione” che inizierà il prossimo anno nel mese di agosto e che si svilupperà su dieci prove: due eventi saranno preliminari al Campionato vero e proprio e consisteranno nell’e-Rally Experience Day, utile a prendere le misure alle caratteristiche della nuova Opel Corsa-e Rally, e nell’ADAC Rallye Oberehe, un evento R70 con più di 70 chilometri di prove speciali nelle zone della Renania-Palatinato che si disputerà l’8 agosto 2020.

Successivamente l’ADAC Opel e-Rally Cup entrerà definitivamente nel vivo con quattro tappe previste dal calendario 2020/2021: la prima prova sarà quella dell’ADAC Saarland-Pfalz Rallye (21-22 agosto), seguita dall’ADAC Südbayern Rallye (26/27 settembre) e dal doppio appuntamento dell’ADAC Rallye Deutschland, da disputarsi tra il 15 e il 18 di ottobre.

Ma non è tutto, perchè questo progetto ha anche l’obiettivo di sostenere la crescita di tutti quei giovani piloti che hanno l’intenzione di partecipare alla Superstagione 2020/2021: in questo senso prenderà vita la nuova edizione dell’ADAC Open Rally-e Academy, creata nel 2016 e pronta ad aprire nuovamente le porte ai giovani talenti dell’automobilismo tassellato. I migliori, dopo aver superato le prove previste dall’Academy e dall’Opel e-Rally Cup, proseguiranno i loro impegni agonistici nel Campionato Europeo Rally Junior con la rinnovata Opel Corsa R2.

ISCRIZIONE A PREZZI VANTAGGIOSI

L’apertura delle iscrizioni per l’ADAC Opel e-Rally Cup inizierà il 15 dicembre 2019: tutti i team e i piloti interessati potranno sfruttare un periodo di tempo esteso fino al 31 gennaio 2020 per confermare la propria partecipazione al Campionato ad un prezzo estremamente vantaggioso (5.900 Euro contro i 7.500 Euro “standard”), che offrirà inoltre una serie di servizi davvero completi.

Nel pacchetto, infatti, è compresa l’iscrizione a tutto il Campionato (prove preliminari comprese), due tute da corsa ADAC Opel e-Rally Cup, l’abbigliamento per pilota e co-pilota, la tenda assistenza con copertura pavimento e striscione pubblicitario, l’accesso all’hospitality per quattro persone a tutti gli eventi e la formazione elettro-tecnica per gli equipaggi che prenderanno parte alle varie tappe previste dal calendario.