Ora è ufficiale: Audi entrerà in F1 nel 2026 come fornitore di motori

Alla viglia del GP del Belgio la Casa dei Quattro Anelli ha ufficializzato l'entrata nel Mondiale di Formula 1 a partire dalla stagione 2026

Le nostre previsioni si sono avverate: nella conferenza stampa che precede l’inizio del Gran Premio del Belgio, che scatterà domenica sul circuito di Spa-Francorchamps, il marchio Audi ha ufficializzato il suo debutto in Formula 1 con l’inizio della stagione 2026, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento FIA che prevede una maggiore attenzione alla sicurezza (con l’introduzione di nuovi parametri per il fondo delle vetture e dell’Halo) e una normativa ancora più dettagliata per quanto riguarda le powertrain ibride (senza MGU-H ma con un ERS elettrico più potente).

Ad annunciare quello che sarà uno degli eventi più importanti nella storia moderna del Grande Circo della Velocità è stato il CEO di Audi, Markus Duesmann, assieme al responsabile tecnico Oliver Hoffmann che farà squadra con Adam Becker per sviluppare la nuova powerunit tedesca dotata di un inedito sistema di elettrificazione e alimentata dal carburante bio-sostenibile (operativo già dal 2025). La Casa dei Quattro Anelli, tuttavia, non allestirà un reparto corse ad-hoc, ma esordirà in F1 solo come fornitore di motori la cui base operativa diventerà Neuburg an der Donau.

Come potete ben capire, ad Audi servirà un team per portare in pista il frutto del suo lavoro e anche se il nome di quest’ultimo non è ancora stato svelato… diverse voci di corridoio affermano che sarà la Sauber a diventare pioniera nell’utilizzare il nuovo motore tedesco. Contestualmente all’annuncio del marchio di Ingolstadt, infatti, è arrivato quello che sancisce la fine della collaborazione nel 2023 tra il team elvetico e l’Alfa Romeo, che di conseguenza dovrà trovare un altro partner per proseguire la sua avventura nel Circus iridato.

“Il motorsport è parte integrante del DNA Audi e la Formula 1 è sia un palcoscenico globale che un’eccezionale sfida per sperimentare nuove tecnologie – ha spiegato Markus Duesmann, CEO di Audi – Dopo i successi ottenuti a Le Mans, al DTM e in Formula E, la F1 è il passaggio naturale per noi: abbiamo già esperienza con l’elettrico e il nuovo regolamento del 2026 ci permetterà di creare un progetto di powertrain completamente nuovo. Siamo pronti ad accettare la sfida, che prevede anche obiettivi importanti in tema di sostenibilità“.