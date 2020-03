Orari TV F1 2020, Australia: il mondiale da vedere su Sky e TV8

Il mondiale di Formula 1 2020 inizia senza complicazioni da Coronavirus. Ecco come seguire il GP d'Australia, a Melbourne, in diretta Sky e differita TV8

La Formula 1 torna in pista per inaugurare la stagione 2020. Dopo la lunga attesa invernale e diverse precauzioni messe in atto da organizzatore e squadre per monitorare il contagio dal CoVid-19, il circus della F1 approda sul circuito cittadino di Melbourne, in Australia, per la prima tappa del mondiale.

Sono tante le incognite: Ferrari sembra già costretta a rincorrere non solo Mercedes, che porterà il nuovo sistema DAS in grado di variare la configurazione dell’asse anteriore, ma anche Red Bull, che sembra cresciuta a tal punto da diventare la principale antagonista delle Frecce d’Argento.

Al momento Liberty Media e le autorità australiane hanno deciso di aprire l’evento al pubblico, ma non è chiaro se questa decisione verrà rivista nei prossimi giorni.

Ad ogni modo saranno 58 i giri previsti per il Gran Premio d’Australia, da moltiplicare per i 5,3 chilometri su cui si dipana l’ormai celebre (ed ostico) tracciato di Albert Park, uno tra i tanti circuiti che porta ancora la firma di Michael Schumacher sotto la voce giro record, stabilito dal tedesco nel 2004 con Ferrari.

Orari TV GP d’Australia 2020 in diretta Sky e differita TV8

Diretta Sky venerdì 13 marzo:

FP1: 02.00-03:30 – diretta su Sky SportF1

FP22: 06.00-07:30 – diretta su Sky SportF1

Diretta Sky sabato 14 marzo:

FP3: 04:00-05:00 – diretta su Sky SportF1

QP: 07:00-08:00 – diretta su Sky SportF1

Qualifiche in differita in chiaro su TV8 alle ore 14

Diretta Sky domenica 15 marzo:

Gara: ore 06:10 – diretta su Sky SportF1

Gara in differita TV8 alle ore 14