Il reparto corse interno Peugeot Sport ha portato il primo esemplare della 9x8 al MotorLand Aragon, in Spagna, per alcuni test preliminari

Il World Endurance Championship prenderà il via il prossimo 12-13 marzo con un prologo sul circuito americano di Sebring, che precederà la prima tappa ufficiale sulla stessa pista nel weekend successivo. C’è grande fermento tra i vari team che si schiereranno in griglia di partenza, visto che quest’anno una delle novità è rappresentata dall’innovativa hypercar ibrida Peugeot 9×8 che la Casa del Leone ha svelato in anteprima l’estate scorsa, in vista della sua partecipazione alla gara di durata più famosa al mondo – la 24 Ore di Le Mans.

Una vettura dalle linee estetiche coraggiose e affilate e dall’aerodinamica del tutto insolita, caratterizzata dall’assenza dell’alettone posteriore: la volontà del reparto corse interno Peugeot Sport è quella di seguire nuove strade capaci di arrivare al successo di categoria, nella quale la 9×8 darà battaglia con una powertrain Hybrid4 con motore principale V6 bi-turbo da 680 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare installata all’anteriore da 200 kW.

L’hypercar francese, tuttavia, ha già in programma di saltare il primo appuntamento di Sebring, con lo scopo di arrivare pronta nel corso della stagione: per tale motivo in questi giorni il team transalpino sta effettuando alcuni test preliminari sul circuito spagnolo del MotorLand Aragon, in modo da mettere a punto gli ultimi dettagli sia a livello di motore che in fatto di aerodinamica.

“Non saremo in Florida il prossimo marzo. La 9X8 debutterà in gara in base al suo livello di preparazione, affidabilità e competitività, come concordato con gli organizzatori del campionato – ha commentato Jean-Marc Finot, capo di Stellantis Motorsport – Avremmo potuto optare per la partecipazione a solo gare selezionate durante l’anno, ma non lo ritenevamo coerente. Abbiamo scelto un approccio che permetterà al team di essere completamente dedicato alla serie. Anche se la Peugeot 9X8 non sarà in pista in tutte le gare, il nostro processo di sviluppo e omologazione continua“.