Peugeot Sport Italia: un team tutto nuovo per il 2019

Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella saranno i portacolori nel campionato italiano Due Ruote Motrici 2019 al volante della 208 R2B ufficiale.

Sarà un 2019 molto intenso per Peugeot Sport Italia che si prepara ad affrontare la nuova stagione con una serie di importanti novità che riguardano sia i piloti che occuperanno i sedili delle vetture della Casa del Leone, sia i programmi dell’azienda francese.

Peugeot Sport Italia: una squadra tutta nuova

Iniziando dai piloti, Peugeot Sport Italia ha annunciato che saranno Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella i portacolori nel campionato italiano Due Ruote Motrici 2019 al volante della 208 R2B ufficiale. La promozione a pilota ufficiale per la nuova stagione rallistica è il premio che l’anno scorso Peugeot Sport Italia aveva messo in palio per il vincitore del Peugeot Competition TOP, la serie di vertice del trofeo promozionale che da quarant’anni forma generazioni di nuovi piloti tricolori. Ciuffi, nato a Firenze il 24 novembre 1993 e figlio di Paolo (uno dei migliori piloti privati nazionali degli anni Novanta) ha debuttato nel 2015 nel Peugeot Competition, dopo aver trovato una stabilità lavorativa come imprenditore e con un percorso insolito per un pilota italiano, cioè partendo dal più formativo sterrato con qualche punta all’estero.

I risultati sono arrivati subito, a dimostrazione della sua classe: nel 2015 partecipa a quattro gare nel Trofeo Raceday Terra con 2 secondi posti di classe; nel 2016 disputa 9 gare su terra con tre vittorie di classe in vari campionati con la Peugeot 208 R2B ed è primo del 2 Ruote Motrici Terra; nel 2017 è secondo nel Peugeot Competition TOP 208, terzo nel Peugeot Competition RALLY 208 ed è primo di classe al Rally della Val d’Orcia con una 207 S2000. Nel 2018 il grande exploit: terzo classificato Campionato Italiano Junior su 208 R2B; primo classificato nel Trofeo Peugeot Competition TOP 208; primo classificato Trofeo Peugeot Competition RALLY 208; primo classificato nel Trofeo Peugeot Competition CLUB. Con l’inizio dell’anno nuovo ecco la promozione a pilota ufficiale.

Questa coppia dà grande sicurezza a Giulio Marc D’Alberton, Responsabile comunicazione di Peugeot: “L’aver scelto i giovani Tommaso e Nicolò come nostro equipaggio ufficiale per disputare il 2 Ruote Motrici, un campionato da sempre altamente competitivo, dimostra la nostra fiducia non solo nelle loro qualità, ma anche nella capacità formativa del Peugeot Competition. Infatti, da quarant’anni il nostro trofeo promozionale costituisce l’unico vivaio nazionale che consente la scoperta e la valorizzazione di giovani talenti italiani, permettendo ai migliori di competere alla pari con campioni già affermati. Per noi questo continua ad essere motivo di grande orgoglio e stimolo per proseguire su questa strada, magari per altri quarant’anni”.

Peugeot Sport Italia: le dichiarazioni dei protagonisti

“È il coronamento di un sogno che coltivavo fino da piccolo – ha detto Ciuffi – Grazie a Peugeot Italia e ai suoi trofei ho avuto la possibilità di concretizzarlo ed ora ho davanti una straordinaria opportunità per crescere ancora. La migliore che si possa avere quando si ha, come me, la speranza di poter arrivare a diventare un pilota professionista. Io e Nicolò ci impegneremo al massimo per imparare e per soddisfare le aspettative di Peugeot. So che vestire i panni del pilota ufficiale è qualcosa di speciale, riservato a pochi. Ma è anche un bel carico di responsabilità, perché in Italia non c’è una squadra vincente quanto Peugeot.

L’avere come obiettivo il titolo Tricolore due ruote motrici anziché lo Junior come in passato non mi spaventa: è un incentivo in più e non vedo l’ora di iniziare”. “Quella 2019 sarà sicuramente una stagione emozionante che ci permetterà di metterci in gioco all’Interno di un team ufficiale. Non nascondo che l’emozione è tanta – ha ribadito Gonella – è un sogno che si avvera. Non ci resta che preparare questo inizio di campionato nel migliore nei modi, senza lasciare nulla al caso; gli avversari, come ogni anno, saranno agguerriti ma cercheremo di portare a casa un buon piazzamento fin dalla prima gara. Ci tengo a ringraziare Peugeot Italia, Aci Team Italia e Pirelli per la grande opportunità che ci è stata offerta”.

Tutti gli appuntamenti del 2019 per Peugeot Sport Italia

Sono sette le sfide per il titolo di campione 2 ruote motrici. Il debutto della 208 R2B di Peugeot Sport Italia sarà in coincidenza del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio del 22-24 marzo. Gli altri appuntamenti sono con il Rallye di Sanremo (12-14 aprile), con il Rally Targa Florio (9-12 maggio), Rally Roma Capitale (19-21 luglio), il Rally del Friuli Venezia Giulia (30-31 agosto), il Rally 2 Valli (10-12 ottobre), ed il Tuscan Rewind (22-24 novembre). Quest’ultimo rappresenta l’unica tappa su sterrato dei 7 appuntamenti di stagione.