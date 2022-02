Red Bull Soapbox Race 2022: la pazza gara di Bologna al via il 26 giugno

La Soapbox Race della Red Bull torna quest'anno con l'edizione più ricca di sempre: iscrizioni aperte fino al prossimo 7 marzo

Dopo lo stop causato dalla pandemia Coronavirus, una delle gare su strada più pazze al mondo è pronta a far divertire appassionati e addetti ai lavori: no, non stiamo parlando del Tourist Trophy, ma della divertentissima Red Bull Soapbox Race, che quest’anno sarà organizzata nella città di Bologna e prenderà il via il prossimo 26 giugno 2022.

Come accaduto nelle precedenti edizioni, la Red Bull Soapbox Race è aperta a tutti ma per parteciparvi bisogna andare incontro a diversi requisiti: dopo l’iscrizione (entro il 7 marzo) sul sito ufficiale a questo indirizzo, il consiglio è quello di scaricare il “Design Manual” per capire come costruire il proprio bolide senza motore, che dovrà essere originale e quanto più stravagante per convincere la giuria presente a bordo pista. Per vincere la corsa, tuttavia, non basterà tagliare il traguardo per primi, ma anche inventare una coreografia che sottolinei lo spirito d’inventiva di ogni team schierato in griglia di partenza.

Quest’anno la Red Bull Soapbox Race 2022 garantirà la partecipazione a 40 equipaggi, cinque dei quali scelti appositamente tra quelli formati dagli studenti iscritti nelle nostre Università italiane. Il premio finale? Oltre alla soddisfazione di aver vinto una competizione unica nel proprio genere, anche una visita speciale al reparto corse dell’Alphatauri che corre in Formula 1!