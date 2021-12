Valentino Rossi: “Vorrei correre in GT nel 2022”

Il Dottore: "Mi dispiace lasciare il Motomondiale dopo 25 anni, ma anche senza correre in MotoGP avrò tante cose da fare e sarà bello. Mi piacerebbe fare la 24 ore di Spa e o la 24 ore di Le Mans"

Chiusa l’avventura in MotoGP, Valentino Rossi si appresta fare il grande salto, questa volta praticamente a tempo pieno, nel mondo della auto. Lo farà correndo non in Formula 1, come molti tifosi sognano (o per meglio dire hanno sognato), ma sarà impegnato con le ruote coperte e siamo certi con la voglia di primeggiare che l’ha sempre contraddistinto in tanti anni di attività.

I piani (a quattro ruote) per il futuro di Valentino Rossi

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Valentino Rossi ha svelato i suoi programmi post Motomondiale. Tra i vari impegni segnati sul calendario, ci sono delle prove del WEC oppure del Fanatec GT World Challenge Europe. Il Dottore potrebbe correre con una Ferrari 488 della Kessel Racing: “Correrò in un campionato tra GT World Challenge Europe e FIA WEC perchè uno ti dà la possibilità di fare la 24 ore di Spa e l’altro la 24 ore di Le Mans. Dobbiamo ancora capire quale è meglio. Sarò al volante di una GT, ma adesso bisogna capire con quale gareggiare. Stiamo parlando anche con la Ferrari e sarebbe bello un sogno guidare una rossa“.

Rossi si appresta a diventare papà (“La cosa di cui sono più curioso è il diventare babbo, visto che a detta di tutti ti cambia la vita. Sarà una grande emozione“) ma questo non ha fatto calare la sua voglia di competizione: “Dispiace lasciare il Motomondiale dopo 25 anni, ho ricevuto messaggi di stima e affetto da parte di tante persone, ma anche senza correre in MotoGP avrò tante cose da fare e sarà bello. Ogni anno ho sempre cercato di fare una o due gare in macchina: mi piacerebbe fare anche la 24 ore di Daytona, ma per ora non ho ancora deciso nulla“.