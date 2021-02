Sebastian Vettel vende le sue Ferrari… per le Aston Martin?

L'ex-pilota tedesco della Ferrari sta vendendo la sua collezione di auto private. Tra queste cinque Rosse: la F50, la Enzo, la LaFerrari, la F12TDF e la 458 Speciale

Il prossimo 3 marzo il nuovo team Aston Martin presenterà la sua monoposto, che quest’anno sarà portata in pista dalla coppia Lance Stroll – Sebastian Vettel. Dopo sei stagioni alla Ferrari, il pilota tedesco di Heppenheim si è tolto la tuta Rossa di Maranello per indossare quella verde del nuovo reparto corse britannico, per una ripartenza in grande stile con la quale aspira a tornare finalmente a lottare per le posizioni che contano.

Nel frattempo, però, Vettel ha anche deciso di rinnovare la sua collezione di auto sportive con sede in Svizzera, mettendo in vendita le cinque Ferrari finora custodite gelosamente. Quali sono? Partiamo innanzitutto dalla F50 del 1996, la più “vecchia” ma anche la più affascinante: motore V12 da 4.7 Litri derivato da quello di Formula 1 degli anni ’90 e soli 6.939 km, un boccone prelibato che, nel momento che stiamo scrivendo questo articolo, ha già praticamente cambiato padrone.

Stessa sorte è toccata alla più recente, la LaFerrari del 2016 a tecnologia ibrida con propulsore V12 da 6.3 Litri, unità elettrificata e sistema KERS per il recupero dell’energia nelle fasi di frenata e decelerazione. Ancora disponibili, invece, sono la Enzo del 2004, anch’essa alimentata da un motore V12 di derivazione F1, la F12TDF del 2016 con vernice gialla brillante a triplo strato e logo “Vettel” sui poggiatesta dei sedili e la 458 Speciale del 2015 in nero metallizzato con dettagli dorati.

I loro prezzi? La più “economica” è proprio la 458, perchè la quota richiesta è di 350mila sterline, seguita dalla F12TDF con 750mila sterline. La Enzo, invece, è solo su richiesta. La domanda ora però sorge spontanea: Vettel sta compiendo questa operazione perchè è in difficoltà economica (molto difficile)… oppure vuole fare spazio ad altre vetture, magari marchiate Aston Martin?