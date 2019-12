Sparco sceglie Antonio Giovinazzi come testimonial 2020

Antonio Giovinazzi, pilota di F1 del team Alfa Romeo Racing, sarà il futuro volto della Sparco, storica azienda d'abbigliamento per il mondo delle corse

Sparco per il 2020 pensa in grande e a dimostrarlo è il suo nuovo catalogo: l’azienda di Volpiano, con un passato di oltre quarant’anni nel mondo dell’abbigliamento per le corse, ha deciso di rivoluzionare la propria proposta commerciale, introducendo un 80% di prodotti nuovi, ridisegnati o riprogettati da zero. Dal Racing al Karting, passando per le linee Performance, E-Mobility e quelle destinate al Sim Racing, per terminare con l’offerta dedicata al Teamwear con borse e articoli di merchandising. Tutto è rivolto verso l’innovazione, da portare in luce attraverso un testimonial d’eccezione: Antonio Giovinazzi, pilota di Formula 1 nel team Alfa Romeo Racing.

Nato a Martina Franca e pronto a disputare la prossima stagione del Circus iridato, Giovinazzi si è lasciato scattare qualche foto con addosso alcuni nuovi capi progettati da Sparco. Tra questi l’inedita tuta Prime+ abbinata alle scarpe Prime+ e all’Underwear della stessa linea, oltre ai nuovi guanti Arrow che oggi sono scelti da tutti i piloti di F1 e WRC.

Iniziamo dalla tuta Prime+, un prodotto estremo a quattro strati totalmente personalizzabile e con la prevista omologazione FIA: si distingue per alcuni particolari ultraleggeri, come la zip a doppio scorrimento, il colletto ultrasottile, le cuciture extrapiatte e polsini e caviglie seamless. Le scarpe Prime+ sono invece realizzate con una tomaia in pelle di canguro, traforature esterne e fodera antisudore per la massima traspirabilità: pesano meno di 190g e presentano una suola ultrasottile per massimizzare la sensazione sui pedali. I guanti Arrow, a seguire, utilizzano la tecnologia HTX dai polimeri sintetici per offrire più grip, flessibilità e traspirabilità. L’Underwear Prime+, infine, comprende il sottocasco, la maglia e il pantalone, con costruzione a doppia tessitura e inserti traspiranti: sono resistenti alle fiamme per 12 secondi.