The Formula: la F1 sbarca su Netflix con Robert De Niro

Il mondo della Formula 1 presto tornerà sul grande schermo con una pellicola drammatica di alto livello, con protagonisti Robert De Niro e il giovane John Boyega

Appassionati di motorsport e di Formula 1, cominciate a scaldare i motori perchè presto arriverà su Netflix un nuovo film dedicato al magico mondo della massima serie automobilistica! Dopo la serie “Drive to Survive”, la società statunitense con base a Los Gatos ha recentemente stipulato un accordo con la Buppie Productions e con il regista Gerard McMurray, il quale ha confermato la lavorazione di un’inedita pellicola con protagonisti nientemeno che Robert De Niro e John Boyega, quest’ultimo conosciuto per la trilogia di Star Wars.

Si chiamerà “The Formula” e sarà un film drammatico che vedrà “un giovane di Detroit (Boyega) diventare una star internazionale nel mondo della Formula 1, seguito dal suo mentore (De Niro, un ex pilota del Circus iridato) con alcuni vecchi legami nel mondo della mafia“, come affermato dallo stesso produttore McMurray. Al momento i dettagli sono veramente al contagocce e tutto quello che si sa è che in cabina di regia ci saranno anche Berry Welsh (conosciuto per il famosissimo The Irishman di Martin Scorsese) e Jane Rosenthal, celebre per le pellicole Bohemian Rhapsody, About a Boy e Ti Presento i Miei, quest’ultima condivisa proprio con De Niro.

Per McMurray, invece, questo nuovo film rappresenterà la sua terza creazione in assoluto, dopo Il Codice del Silenzio – Burning Sands del 2017 e La Prima Notte del Giudizio – The First Purge del 2018: da quanto si può vedere nel post pubblicato sul suo account Instagram, ci aspettiamo tuttavia un film veramente di alto livello, caratterizzato da alcune location come Detroit, Milano e Monte Carlo che sono state tra l’altro anticipate dal trailer presente nella gallery dello stesso post. Che ne dite, sarà uno dei contenuti veramente imperdibili di questa stagione?