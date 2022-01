Valentino Rossi ha scelto: correrà nel GT World Challenge col team WRT

Il pilota di Tavullia guiderà un'Audi R8 LMS: "Sono felice di unirmi al team WRT per il GT World Challenge Europe. È la soluzione perfetta per me, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura nel GTWCE con questa squadra"

La notizia era nell’aria da tempo e ora ha tutti crismi dell’ufficialità: Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe e lo farà a bordo di un’Audi R8 LMS del team WRT, passando così dalle due alle quattro ruote (dopo 26 anni di Motomondiale) ma con una costante: sulle fiancate della sua vettura avrà ancora il numero 46.

Ufficiale: Rossi sale a bordo dell’Audi R8 LMS del team WRT

A dare l’annuncio è stato la stessa scuderia attraverso un comunicato: “Il team WRT è lieto di annunciare che Valentino Rossi si unirà alla sua line-up per il GT World Challenge Europe nella stagione 2022. Il nove volte campione del mondo di moto inizierà la sua carriera sulle quatto ruote con la squadra belga, campione in carica del GTWCE. Rossi correrà sia nella Coppa Endurance sia nella Coppa Sprint, a bordo di un’Audi R8 LMS con il numero 46. Al suo fianco ci saranno altri piloti Audi Sport, che saranno comunicati in un secondo momento. Questo annuncio fa seguito ai test svolti da Valentino con il WRT a Valencia lo scorso dicembre“. Il team principal, Vincent Vosse si è detto sicuro del fatto che Rossi possa essere competitivo anche nelle auto e non nasconde le velleità della squadra: “Conosciamo tutti il valore di Rossi. Lui è ancora un vero pilota, un professionista competitivo e desideroso di vincere il più possibile in questa nuova sfida che ha deciso di affrontare. È questo il motivo per cui volevamo davvero lavorare con Vale. Il test che abbiamo fatto a Valencia è stato estremamente positivo per entrambi, in termini di feedback tecnico e approccio lavorativo, e da lì abbiamo portato avanti la cosa“.

Molto entusiasta, ovviamente, si è detto anche il pilota di Tavullia che lo scorso 14 novembre ha detto addio al Motomondiale, ma che, non ha perso il desiderio di correre: “Sono felice di unirmi al team WRT per il GT World Challenge Europe. Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche e che sono sempre stato interessato a gareggiare con le macchine. Sono completamente a disposizione per dedicarmi a un programma di corse automobilistiche di alto livello, con il giusto approccio professionale. Il team WRT è la soluzione perfetta, è quello che stavo cercando, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura nel GTWCE con questa squadra“. La stagione di Rossi prenderà il via a Imola nel weekend dall’1 al 3 aprile e si concluderà a cavallo tra settembre e ottobre a Barcellona. In mezzo altri otto appuntamenti: 30 aprile-1 maggio Brands Hatch (Gran Bretagna), 13-15 maggio Magny-Cours (Francia), 3-5 giugno Paul Ricard (Francia), 17-19 giugno Zandvoort (Paesi Bassi), 1-3 luglio Misano (Italia), 28-31 luglio Spa-Francorchamps (Belgio), 2-4 settembre Hockenheim (Germania) e 16-18 settembre Valencia (Spagna).