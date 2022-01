Valentino Rossi positivo al Covid-19, salta la 12 Ore del Golfo

Il pesarese è venuto in contatto con una persona positiva al Covid-19 e dovrà saltare l'appuntamento in programma l'8 gennaio, allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi

Il 2022 a quattro ruote di Valentino Rossi inizia con un intoppo: il “Dottore” avrebbe dovuto prendere parte alla 12 Ore del Golfo a bordo di una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing, ma sarà costretto a restare ai box, anzi a casa, perché obbligato a osservare un periodo di quarantena dopo essere stato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19.

Per Rossi niente 12 Ore del Golfo

La 12 Ore del Golfo, in programma l’8 gennaio, allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, perderà, quindi, uno dei suoi protagonisti più attesi. Valentino Rossi avrebbe dovuto correre nella classe Pro-Am con due compagni davvero speciali, il fratello, Luca Marini e l’amico di sempre, Alessio Salucci. Ieri erano in programma le prime prove, ma il “Dottore” ha dovuto disertare perché in quarantena dopo un contato con un positivo al Covid-19. A dare l’annuncio è stato la Kessel Racing che, con grande rammarico, dovrà fare a meno del nove volte campione dl Motomondiale e per due volte a podio alla 12 Ore del Golfo. Al posto di Rossi, correrà l’ex pilota di GP3 David Fumanelli.