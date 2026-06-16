Noleggio a lungo termine e usato: con Leasys e Carsoon la permuta diventa più semplice

Passare dall’auto di proprietà al noleggio a lungo termine può essere una scelta interessante per molti automobilisti, ma spesso c’è un ostacolo pratico da superare: cosa fare della propria auto usata? Proprio su questo punto nasce la partnership tra LEASYS e CARSOON, che integra la valutazione e la vendita dell’usato nel percorso di richiesta del noleggio.

La novità, annunciata da CARSOON nel comunicato di giugno 2026, punta a rendere più semplice il passaggio a una nuova formula di mobilità, riducendo tempi, passaggi separati e incertezze per chi deve liberarsi della vecchia vettura prima di scegliere un contratto di noleggio.

Perché interessa agli automobilisti

Il noleggio a lungo termine è sempre più diffuso anche tra i privati, perché consente di guidare un’auto nuova pagando un canone mensile che può includere servizi come manutenzione, assicurazione e assistenza. Tuttavia, chi possiede già un’auto deve spesso venderla prima di firmare un nuovo contratto.

Grazie all’accordo con CARSOON, gli utenti LEASYS potranno ottenere una valutazione digitale del proprio veicolo e accedere a un percorso semplificato di vendita o permuta. In pratica, l’automobilista può avere un quadro più chiaro del valore della propria auto e valutare con maggiore consapevolezza il passaggio al noleggio.

Il consiglio è di non fermarsi alla prima valutazione: prima di accettare una proposta, è utile confrontare il valore dell’usato con le quotazioni di mercato, verificare chilometraggio, stato d’uso, manutenzione certificata e presenza di eventuali danni.

Cosa controllare prima di scegliere il noleggio

Prima di passare al noleggio a lungo termine, l’automobilista dovrebbe valutare con attenzione alcuni elementi. Il primo è il chilometraggio annuo: scegliere un limite troppo basso può portare a costi extra a fine contratto, mentre un limite troppo alto può aumentare inutilmente il canone.

Attenzione anche ai servizi inclusi: manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, assicurazione, soccorso stradale e gestione sinistri possono fare la differenza nel costo reale dell’offerta. È importante leggere con cura anche le condizioni di restituzione del veicolo, perché eventuali danni o usura superiore agli standard possono generare addebiti.

La permuta dell’usato integrata nel percorso di noleggio può quindi essere utile, ma va considerata come parte di una scelta più ampia: non conta solo il canone mensile, ma il costo totale dell’operazione.

Una scelta che semplifica il cambio auto

Per CARSOON, l’accordo con LEASYS rappresenta anche un riconoscimento del proprio modello digitale. La società, specializzata nella valutazione e nell’acquisto di auto usate, nel 2025 ha superato i 17,5 milioni di euro di fatturato e nel 2023 aveva raccolto oltre 250.000 euro attraverso una campagna di equity crowdfunding.

«Quando abbiamo iniziato il nostro percorso non avevamo tutte le risposte, ma avevamo la volontà di costruire competenze reali in un settore complesso come quello automotive», commenta Luciano Pace, CEO di CARSOON. «Essere stati scelti da un operatore come Leasys rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto negli ultimi anni e conferma la validità del nostro approccio tecnologico alla gestione dell’usato».

Per gli automobilisti, il vantaggio principale è la possibilità di gestire in modo più lineare il passaggio dalla vecchia auto a una nuova vettura in noleggio. Meno passaggi, meno incertezze e un percorso più digitale possono aiutare a prendere decisioni più rapide. Resta però fondamentale confrontare le offerte, leggere bene il contratto e verificare sempre il valore reale della propria auto usata prima di firmare.