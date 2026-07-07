Noleggio auto, perché piace sempre di più agli italiani: vantaggi, limiti e consigli per scegliere bene

Il noleggio auto non è più una formula riservata solo alle grandi aziende. Nei primi sei mesi del 2026 ha superato il 33% delle immatricolazioni nazionali, confermandosi come una delle soluzioni più utilizzate dagli italiani per guidare un’auto nuova senza acquistarla. Secondo l’analisi ANIASA e DATAFORCE, tra aprile e giugno 2026 sono stati immatricolati a noleggio 165.804 veicoli, con una crescita del 3,3%. Il dato più evidente riguarda il breve termine, salito del 23,7%, mentre il lungo termine ha registrato una flessione del 4,1%, anche per effetto del confronto con un 2025 particolarmente forte.

Perché il noleggio conviene a molti automobilisti

Per un privato, il noleggio a lungo termine può essere interessante quando si vuole guidare un’auto recente, con costi mensili prevedibili e senza doversi occupare della rivendita dell’usato. In genere il canone può includere manutenzione, assicurazione, assistenza e altri servizi, riducendo gli imprevisti. Non è però una formula adatta a tutti: prima di firmare bisogna controllare bene anticipo, durata, chilometri inclusi, penali per recesso anticipato, franchigie assicurative e costo dei chilometri extra.

Il noleggio a breve termine, invece, resta utile per vacanze, viaggi di lavoro, sostituzione temporanea dell’auto o necessità occasionali. La forte crescita registrata nel 2026 conferma una domanda in aumento, legata anche al turismo e alla maggiore flessibilità richiesta dagli automobilisti.

I consigli prima di scegliere il contratto

Il primo consiglio è partire dai chilometri reali: chi percorre 10.000 km l’anno non deve sottoscrivere un contratto da 30.000 km, perché pagherebbe servizi non utilizzati. Al contrario, sottostimare la percorrenza può diventare costoso. Va poi valutata la durata: 36 o 48 mesi possono essere formule equilibrate, ma dipende dall’utilizzo dell’auto e dalla velocità con cui si desidera cambiarla.

Attenzione anche all’assicurazione: RCA, furto, incendio, kasko, cristalli e assistenza stradale non sempre hanno le stesse condizioni. Bisogna leggere franchigie e scoperti, perché fanno la differenza in caso di danno. Altro punto importante è la restituzione del veicolo: graffi, cerchi segnati, pneumatici usurati o danni interni possono generare addebiti finali. Meglio chiedere prima quali sono i criteri di valutazione.

Ibride plug-in, elettriche e diesel: cosa guardare davvero

Nel noleggio a lungo termine crescono molto le plug-in hybrid, salite del 55,8% nel secondo trimestre 2026 e arrivate al 18,7% di quota. Il diesel scende invece al 23,2%, mentre le elettriche pure restano al 7,1%. Per l’automobilista significa che la scelta dell’alimentazione va fatta in modo pratico: una plug-in hybrid conviene se si può ricaricare spesso, meglio ancora a casa o in azienda; altrimenti rischia di consumare più del previsto. L’elettrica è ideale per chi ha percorrenze prevedibili e accesso semplice alla ricarica. Il diesel può essere ancora adatto a chi percorre molti chilometri in autostrada, ma va valutato anche in base ai blocchi del traffico e alle prospettive di rivendibilità.

“Nei primi sei mesi dell’anno il noleggio ha confermato la propria rilevanza strategica per l’industria automotive, consolidando la quota di un terzo delle immatricolazioni nazionali”, ha dichiarato Italo Folonari, Presidente ANIASA. Il tema, secondo ANIASA, è anche fiscale: fringe benefit e IPT rischiano di frenare il rinnovo delle flotte e di aumentare costi e complessità per imprese e utenti.

Per chi sta valutando oggi un’auto a noleggio, la regola resta semplice: confrontare almeno tre offerte, verificare tutti i servizi inclusi, calcolare i chilometri con realismo e scegliere l’alimentazione in base all’uso quotidiano, non solo al canone più basso.