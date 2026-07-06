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Noleggio a lungo termine dell’auto usata: con RELOVE di Agos Renting l’usato diventa più accessibile

Il noleggio a lungo termine non riguarda più soltanto l’auto nuova. Con RELOVE, Agos Renting porta questa formula anche nel mercato dell’auto usata, offrendo agli automobilisti una soluzione pensata per chi cerca costi certi, servizi inclusi e maggiore accessibilità economica. Una proposta che può interessare famiglie, professionisti e privati che vogliono guidare un’auto di qualità senza affrontare l’acquisto diretto.

Fonte: Agos Renting.

Perché valutare il noleggio dell’usato

Il prezzo medio delle auto nuove è cresciuto e molti automobilisti cercano alternative più sostenibili per il proprio budget. Il noleggio a lungo termine dell’usato può diventare una risposta concreta perché permette di avere un canone mensile definito, pianificare meglio le spese e ridurre le incognite legate alla gestione dell’auto. Prima di scegliere, il consiglio è confrontare sempre durata, chilometraggio incluso, servizi previsti, coperture assicurative e condizioni di restituzione. L’obiettivo non deve essere solo pagare meno, ma sapere esattamente cosa è incluso nel canone.

I consigli per scegliere bene

Chi valuta una formula come RELOVE dovrebbe partire dalle proprie reali esigenze. Quanti chilometri percorre ogni anno? Usa l’auto in città o in autostrada? Ha bisogno di un’ibrida, di un’elettrica o di una vettura tradizionale? È importante verificare lo stato del veicolo, l’età dell’auto, la percorrenza, la manutenzione già effettuata e i servizi compresi. Il vantaggio del dealer è proprio questo: può accompagnare il cliente nella scelta, proponendo un’auto già disponibile e più coerente con il budget. Attenzione anche alla flessibilità: un canone più basso non sempre è la scelta migliore se non comprende ciò che serve davvero.

Usato sostenibile e meno pensieri

RELOVE punta a valorizzare l’auto usata come scelta intelligente e sostenibile. Rimettere in circolo veicoli in buone condizioni significa allungarne il ciclo di vita e rendere più accessibile anche l’ingresso in tecnologie ibride ed elettriche. Per l’automobilista, la formula all-inclusive può ridurre le preoccupazioni legate a costi imprevisti, gestione burocratica e manutenzione. Agos Renting ha avviato anche un roadshow nazionale dedicato ai dealer, con tappe in Toscana, Sicilia, Lombardia e Lazio da giugno a novembre 2026, per presentare le opportunità del nuovo modello.

«RELOVE rappresenta uno strumento concreto per aiutare il dealer a non perdere opportunità, valorizzare i propri asset e continuare a essere il punto di riferimento per un cliente che cambia. In una fase di profonda trasformazione del mercato, vogliamo essere al fianco dei dealer con soluzioni che funzionano davvero. L’usato diventa un asset strategico per una mobilità senza barriere»Valerio Papale, CEO Agos Renting.

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