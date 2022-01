10° Raduno ufficiale – Domenica 20 Marzo, Sant’Agata bolognese

Ciao a tutti, ci troveremo alle 10,30 puntuali a Sant'Agata bolognese presso il museo LAMBORGHINI in via Modena 12.

Ciao a tutti, ci troveremo alle 10,30 puntuali a Sant’Agata bolognese presso il museo LAMBORGHINI in via Modena 12, parcheggiando in uno dei parcheggi adiacenti che ci hanno segnalato, entreremo per le 11,00 ed il costo sarà di 12 euro a testa per gruppi di almeno 20 persone, (singolo 15), la visita durerà circa un’ora, se saremo al massimo in 20 entreremo tutti per le 11,00 ed usciremo per le 12,00, se dovessimo essere più di 20 ci dovrà essere un gruppo che entrerà per le 10,30, quando usciremo ci dirigeremo presso l’agriturismo LE CASETTE, entrambe le posizioni dovranno essere memorizzate nel vostro navigatore per essere autonomi nel raggiungerli

L’agriturismo ha anche a disposizione 4 camere nel caso per chi volesse arrivare al Sabato

MENU‘

Antipasti

Gnocco fritto e salumi

Primi piatti

Tortellini in brodo o asciutti

Rosette

Secondi piatti

Involtini di pollo e pancetta con patate al forno

Brasato di manzo e verdure miste

Dolce

Dolci della casa

Vino, acqua e caffè