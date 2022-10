13° Raduno presso “Milano AUTOCLASSICA”

Domenica 20 Novembre 2022 - Fiera Milano Rho

In occasione della prossima edizione di “Milano AutoClassica” www.milanoautoclassica.com il nostro CLUB ha organizzato un raduno Domenica 20 Novembre all’interno della fiera di RHO.

Ecco come si svolgerà:

Ingresso e ritrovo dei partecipanti dalle ore 9 alle ore 10 (orario esatto da definire) presso l’ingresso di Fiera Milano dedicato ai raduni. Uscita delle vetture dalle 19 alle 19,30. Per chi desidera uscire in anticipo, e cioè a partire dalle ore 16,30, deve comunicarcelo per poter organizzare l’uscita in sicurezza.

All’arrivo le vetture si sposteranno dall’ingresso della Fiera fino allo spazio a voi riservato adiacente ai Padiglioni che ospitano Milano AutoClassica. Una volta posizionate le vetture i partecipanti avranno libero accesso al Salone.

Tutte le persone a bordo, compreso il pilota, dovranno essere munite del titolo di ingresso. Tutti i partecipanti al raduno (anche i passeggeri) avranno la possibilità di accedere ad un biglietto a tariffa particolarmente agevolata (Euro 15 anziché Euro 25).

Il vostro club si occuperà di raccogliere le adesioni e le relative quote di partecipazione che potrete versarci tramite bonifico bancario entro il 1/11/2022.

Sulla base del numero dei partecipanti che ci comunicherete provvederemo a farvi avere i titoli di ingresso in formato pdf che potrete spedire direttamente agli iscritti.

Il titolo di ingresso è valido per una giornata ed è valido soltanto se utilizzato dalla porta di ingresso riservata ai raduni.

Sarà necessaria la presenza di un vostro referente che si occupi di coordinare le attività di accredito insieme al nostro responsabile.

Chiusura adesioni 9 Novembre 2022

Per informazioni: hondacivic-club.forumfree.it