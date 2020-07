25a U.S. CAR REUNION – 19-20 settembre a Lignano Sabbiadoro (Udine)

La 25a edizione della U.S. Car Reunion, il più storico evento italiano di American Cars, si svolgerà ancora una volta all’interno della 34° Biker Fest International.

A Lignano Sabbiadoro (UD) sembrerà di essere sul set del film American Graffiti grazie ai numerosi equipaggi formati dai mastodontici V8 che invaderanno la città per l’occasione!

La storica rivista dedicata Cruisin’ coadiuvata dall’Old School Garage di Pordenone accoglieranno nel migliore dei modi tutti gli ospiti nazionali e internazionali che interverranno.

La parata della domenica mattina che a volte supera i 300 equipaggi provenienti da mezza Europa è qualcosa di fantastico, dove la bellezza delle auto s’intreccia con quella di decine di Pin Up nella cornice di una delle spiagge più famose dell’Adriatico. Non mancate!