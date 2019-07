4X4 Fest 2019 a Carrara dall’11 al 13 ottobre

L'edizione 2019 del 4X4 Fest di Carrara si tiene dall'11 al 13 ottobre presso il polo fieristico di Marina di Carrara. L'appuntamento è giunto alla 19° edizione

A Carrara e dintorni è oramai quasi tutto pronto per l’edizione 2019 del 4×4 Fest, kermesse dedicata al mondo dell’offroad che si tiene nella città toscana dall’11 al 13 ottobre. L’evento si tiene con successo da ben 19 anni e diviene sempre più importante di anno in anno, con le 2 e le 4 ruote protagoniste di una serie di eventi che permettono agli spettatori di non essere solo tali ma di provare direttamente le auto, che vengono testate in pista, sulla spiaggia e nelle cave di marmo.

Protagonisti del mercato delle sue quote, SUV e crossover saranno in prima fila anche al 4×4 Fest, dove in compagnia degli istruttori della F.I.F. (Federazione Italiana Fuoristrada) potranno essere toccati con mano. Agli istruttori spetterà il compito di guidare i visitatori lungo percorsi e brevi tragitti studiati appositamente per svolgere questi test drive.

Molti di questi test drive si svolgeranno sulla spiaggia di Marina di Carrara, dove saranno numerosi gli spazi messi a disposizione dal Beach Village. Clou dell’evento è il tour delle cave di marmo di Fantiscritti, da effettuare o con i propri mezzi 4×4 o a bordo di vetture Toyota guidate da istruttori del F.I.F.

4x4Fest 2019 informazioni utili

LUOGO: il 4x4Fest si tiene presso il polo fieristico di Marina di Carrara, Via Maestri del Marmo Ingresso n. 5

DATE: 11 – 12 – 13 ottobre 2019

ORARI: venerdì, sabato e domenica dalle 10 .00 alle 19.00

PREZZI BIGLIETTI: ingresso singolo 10 euro, ingresso ridotto 7 euro, abbonamento 2 giorni 15 euro, abbonamento 3 giorni 20 euro, disabili e minori di 12 anni gratis.

TOUR DELLE CAVE: sabato e domenica, dalle 8.30 con partenze ogni 40 minuti circa.

CON MEZZO PROPRIO: 30 euro a persona

SU AUTO F.I.F.: 40 euro a persona

Bambini fino a 10 anni (su auto privata): gratis