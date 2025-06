Nuovi camper Etrusco A 6.9 DB e SB: soluzioni compatte e accessibili per famiglie numerose

Etrusco, marchio italiano del Gruppo Hymer, continua a puntare sulle famiglie allargando la sua offerta con due nuovi camper mansardati: A 6.9 DB e A 6.9 SB. I modelli saranno svelati ufficialmente al Caravan Salon di Düsseldorf 2025, ma già ora si profilano come una risposta concreta per chi desidera viaggiare in gruppo o con bambini senza rinunciare al comfort — né spendere una fortuna. Il prezzo di partenza è fissato a 63.590 euro, con disponibilità sul mercato a partire dall’autunno 2025.

Dopo il buon riscontro ottenuto dal T 6.9 SB lanciato nel 2024, Etrusco arricchisce così la sua serie Base con due veicoli progettati su telaio Fiat Ducato, contraddistinti da un design sobrio ma curato e da soluzioni abitative funzionali. L’obiettivo? Offrire sei posti letto reali, ambienti razionali e dotazioni essenziali per partire senza complicazioni.

Due layout per esigenze diverse

La versione A 6.9 DB si distingue per la presenza di un letto matrimoniale trasversale nella parte posteriore, soluzione collaudata che consente una buona gestione degli spazi su una lunghezza totale inferiore ai sette metri. La A 6.9 SB propone invece due letti singoli longitudinali trasformabili in un matrimoniale, una configurazione più moderna e versatile.

In entrambe le varianti, la zona giorno è completata da una dinette convertibile che permette di raggiungere i sei posti letto omologati. Il bagno Vario, trasformabile in doccia, la cucina compatta ma ben attrezzata e il frigorifero da 135 litri con vano freezer assicurano un buon livello di autonomia anche nei viaggi più lunghi.

Pensati per l’uso quotidiano

Oltre alla disposizione degli spazi, i nuovi camper Etrusco si fanno notare per l’attenzione al dettaglio. L’ingresso ribassato tipo coupé facilita l’accesso, mentre il sistema Isofix per i seggiolini e i cassetti soft-close strizzano l’occhio alle esigenze delle famiglie con bambini. Il garage posteriore, ampio e facilmente accessibile grazie a un portellone da 95×110 cm, è ideale per trasportare biciclette o attrezzatura da campeggio.

La struttura della carrozzeria in vetroresina garantisce solidità e durata, con tetto, pavimento e pareti progettati per resistere nel tempo e all’uso intenso.

Personalizzazione e tecnologia

Gli interni si ispirano allo stile “Sicilia”, con un’accattivante combinazione cromatica che unisce toni vivaci e finiture eleganti. A Düsseldorf saranno presentate anche quattro nuove varianti estetiche per ampliare le possibilità di personalizzazione, sia per quanto riguarda l’arredo che le grafiche esterne.

La base meccanica Fiat Professional Ducato è equipaggiata di serie con cruise control, sistema Traction+ e altri dispositivi pensati per rendere confortevole e sicuro ogni viaggio. Tra gli optional figurano le finestrature incorniciate e il doppio accesso al garage, per una fruizione ancora più flessibile degli spazi.

Un camper per ogni esigenza

Con i nuovi A 6.9 DB e SB, Etrusco dimostra di conoscere bene le esigenze dei viaggiatori moderni: veicoli compatti ma spaziosi, funzionali e con un prezzo d’ingresso competitivo. Un connubio che promette di fare la differenza nel segmento dei camper per famiglie numerose, soprattutto in un mercato dove accessibilità e qualità sono sempre più richieste.