Audi AI:TRAIL quattroè la dune buggy del futuro presentata dalla Casa dei Quattro anelli. Può affrontare qualsiasi percorso off-road e tocca i 130 km/h di velocità massima

La Casa dei Quattro Anelli presenta al Salone di Francoforte 2019 una sorprendente concept car denominata Audi AI:TRAIL quattro. Si tratta di un’avveniristica off road, una sorta di dune buggy del nuovo millennio caratterizzata dalla propulsione elettrica e dalla guida autonoma di livello 4.

Lunga 4,15 metri, larga 2,15 metri, alta 1,67 metri e munita di cerchi da 22 pollici ed enormi pneumatici artigliati, Audi AI:TRAIL quattro è in grado di affrontare anche i percorsi off-road più impegnativi. Il gonfiaggio adattativo consente alle ruote di adattarsi in tempo reale agli ostacoli, superando così passaggi impossibili anche per i migliori fuoristrada tradizionali. Completano il quadro sospensioni McPherson abbinate ad ammortizzatori regolabili forti di un’ampia escursione.

L’autonomia è di ben 500 km secondo il ciclo WLTP: Audi AI:TRAIL quattro nasce per avventurarsi anche lontano dalle strade dove non esistono punti di ricarica. I quattro motori elettrici offrono una potenza complessiva di 435 cavalli e 1000 Nm di coppia. Questi numeri consentono all’avveniristica off-road Audi un temperamento brioso. La velocità massima, autolimitata, è di 130 km/h. Ciascuno dei quattro motori è collegato ad una ruota della vettura, facendo così della AI:TRAIL una vera e propria fuoristrada a trazione integrale (ovviamente a controllo elettronico).

Lo spazioso abitacolo si distingue per la straordinaria luminosità interna, frutto dell’estesa superficie vetrata estesa lungo tutta la parte superiore della vettura. In futuro, quando la mobilità elettrica sarà preponderante, il design “one-box” della AI:TRAIL sarà adottato dalla maggior parte delle vetture grazie all’assenza di ingombranti propulsori termici e spazio necessario per i serbatoi di carburante.