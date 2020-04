7 Days Peugeot, come comprare l’auto senza pensieri

Sottoscrivendo un finanziamento con Peugeot è compresa anche la polizza assicurativa che subentra al cliente nel caso in cui questo abbia perso il lavoro o non riesca a pagare alcune rate

Dalla Francia arriva l’operazione 7 Days Peugeot, una nuova formula che permette di acquistare una vettura della Casa del Leone potendo contare su uno sconto che può arrivare fino a 7.000 euro, ma non solo. Sottoscrivendo un finanziamento, infatti, è compresa anche la polizza assicurativa che subentra al cliente nel caso in cui questo abbia perso il lavoro o non riesca a pagare alcune rate.

7 Days Peugeot: cos’è e come funziona

Entro il 27 aprile, i clienti Peugeot che scaricheranno il voucher e si registreranno sul sito, acquistando una nuova vettura potranno scegliere il finanziamento i-Move e avranno a disposizione la polizza Perfetto Più, la copertura del credito in caso di malattia o perdita del lavoro. La casa del Leone mette a disposizione dei clienti un’offerta economica che può arrivare fino a 7.000 euro, in caso di finanziamento, con una protezione che li mette al riparo da eventi inaspettati quali malattia, o perdita del lavoro. Perfetto Più è la copertura integrativa che garantisce il rispetto delle scadenze del finanziamento, subentrando in sostituzione del cliente o garantendogli un aiuto sugli imprevisti della vita.

Perfetto Più è la copertura dedicata a lavoratori dipendenti del settore privato, maggiormente esposti ai rischi della crisi economico sanitaria, e che in caso di perdita di lavoro o di inabilità temporanea al lavoro per malattia, provvede al pagamento delle rate in scadenza nel periodo di necessità; in caso di eventi gravi quali decesso o invalidità permanente, estingue il debito residuo. L’offerta è valida su tutti i modelli della casa comprese i quelli con sistema ibrido o motore elettrico.