Dodge Charger Fast &Furious Lego Technic: mattoncini e potenza!

Chi di voi ha sognato di guidare, anche solo per una volta la Dodge Charger di Dominic “Dom” Toretto (alias Vin Diesel) nella saga Fast and Furious? Beh, per avere la versione originale ci si deve attrezzare cose può, ma grazie a Lego Technic potrete portare a casa vostra un modellino in scala 1:13. Dodge […]

Chi di voi ha sognato di guidare, anche solo per una volta la Dodge Charger di Dominic “Dom” Toretto (alias Vin Diesel) nella saga Fast and Furious? Beh, per avere la versione originale ci si deve attrezzare cose può, ma grazie a Lego Technic potrete portare a casa vostra un modellino in scala 1:13.

Dodge Charger Fast & Furious Lego Technic: un bolide in miniatura

Gli amanti della saga Fast & Furious dovranno portare un po’ di pazienza perché l’uscita del nuovo episodio, inizialmente prevista per il 2020, è stata posticipata di un anno a causa dell’onnipresente coronavirus, ma se proprio non sapete come domare la vostra voglia di auto, potrete affidarvi a Lego Technic. Già, perché grazie alla serie dei famosi mattoncini colorati, potrete realizzare una precisa replica della Dodge Charger R/T guidata da Dominic “Dom” Toretto in Fast and Furious.

La vettura, il cui kit di realizzazione è composto da 1.077 pezzi comprese le parti in movimento e i pistoni del motore V8, è in scala 1:13 rispetto all’originale e misura 39 cm di lunghezza, 16 cm di larghezza e 11 cm di altezza.

Dodge Charger Fast & Furious Lego Technic: quanto costa

La Dodge Charger in versione Lego è già in prevendita sul sito dell’azienda al prezzo di 104,99 euro, e sarà disponibile a partire dal 27 aprile.