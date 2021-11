A Milano apre la prima stazione di ricarica ultra rapida firmata Volvo

La colonnina Delta UFC200 permette di avere energia per percorrere 100 km in appena 10 minuti ed è utilizzabile con qualsiasi vettura elettrica. Volvo, inoltre ha presentato un nuovo servizio di sharing dedicato alla zona di Porta Nuova (Milano), denominato Electricity

È firmata Volvo la prima prima stazione di ricarica ultra-fast di Milano. Realizzata da Coima, società di investimenti immobiliare che ha gestito la riqualificazione del quartiere Porta Nuova, la colonnina Delta UFC200, posta nelle vicinanze del Volvo Studio, permette di ricaricare contemporaneamente due vetture a una potenza massima di 150 kW.

Milano: la ricarica delle vetture elettriche è ultra rapida

Tra i grattacieli di Milano è nata una struttura non così imponente nelle dimensioni (pur con un design davvero originale), ma altrettanto importante per quanto riguarda la mobilità urbana. Sempre più persone, infatti, hanno scelte le vetture elettriche per i loro spostamenti e questo comporta una crescete necessità di accorciare i tempi di ricarica. Grazie a Volvo e alla nuova colonnina Delta UFC200 tutto ciò è possibile. Questa, infatti, lavora già adesso con una potenza massima di 150 kW. La Casa svedese e Coima (società che ha realizzato la struttura) si sono prese un mese di tempo con periodo test, ma pra pochi giorni entrerà in funzione a pieno regime e sarà utilizzabile con un le principali app dedicate. Parlando di tempi, una vettura elettrica di ultima generazione potrà accumulare energia sufficiente per percorrere 100 km in 10 minuti, il tempo di un caffè, tra l’altro offerto in questo periodo di priva.

L’energia erogata è prodotta dalle centrali idroelettriche di Dolomiti Energia ed è quindi rinnovabile e sostenibile. Plugsurfing o Duferco sono le società che inizialmente gestiranno il servizio, poi toccherà anche ad altri provider. Il prezzo di ricarica è di 0,35 euro/kWh, vale a dire circa 6,50 euro per 100 km di autonomia. L’inaugurazione della colonnina Delta UFC200 è un primo passo del progetto Volvo Recharge Highways che prevede l’installazione di diverse stazioni di ricarica ultrafast su tutto il territorio nazionale entro la metà del 2022 dando così una ulteriore pinta verso una mobilità sempre più sostenibile. Come se non bastasse, Volvo ha presentato anche Electricity, il servizio di sharing dedicato ai residenti e alle aziende del quartiere di Porta Nuova (sempre a Milano) che prenderà il via da aprile 2022 grazie al quale ci saranno 15 XC40 elettriche a noleggio per un arco di tempo che va da un’ora a tre giorni.

“Le iniziative che abbiamo annunciato dimostrano quanto Volvo creda nella sua strategia legata all’elettrificazione finalizzata all’abbattimento delle emissioni di CO2 e come intenda partecipare sempre più attivamente alla definizione di un futuro sostenibile per la città di Milano e del nostro Paese“, ha affermato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia.