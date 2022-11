A Napoli arriveranno i taxi volanti: via alla sperimentazione di Capodichino

Già l'anno prossimo verrà effettuato un primo volo dimostrativo del prototipo sviluppato dal Distretto aerospaziale della Campania

Oltre alle ruote, la mobilità del futuro avrà anche le ali ma Uber non sarà il solo protagonista in questo segmento: di recente, infatti, il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) ha firmato un accordo con la Gesac, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli-Capodichino e Salerno, al fine di dare vita al primo taxi volante tutto italiano facente parte del progetto “Mobilità aerea avanzata” voluto in collaborazione con l’ENAC.

Si tratta di una vera e propria automobile provvista di ali e motori elettrici, capace di spingersi fino a un’altezza massima di 500 metri per 100 km/h e in grado di ospitare fino a quattro passeggeri: denominato ufficialmente con l’acronimo DIVA (DIstruptive Vertical Autoplane), il primo taxi volante della Campania dovrebbe effettuare il suo volo inaugurale già dall’anno prossimo in veste di prototipo per poi entrare in servizio come modello “di serie” entro dieci anni. La sua capacità a decollo verticale (VTOL) gli consentirà inoltre di spiccare il volo e atterrare in spazi ristretti alla pari di un elicottero.

Secondo i programmi del DAC, il taxi volante DIVA avrà molteplici applicazioni in futuro ma inizialmente verrà sfruttato come navetta a scopo turistico per mettere in collegamento l’aeroporto di Capodichino con le principali mete di villeggiatura della Campania, tra le quali la Costiera Amalfitana, gli Scavi di Pompei e le Isole del Golfo. “La mobilità area avanzata ha potenziali e molteplici applicazioni: trasporto di persone, in una prima fase con pilota, trasporto merci e materiale biomedicale, attività di ispezione e mappatura, supporto all’agricoltura – ha commentato Luigi Carrino, Presidente del DAC – Ma perché ciò si possa realizzare e sviluppare è necessario investire sui vertiporti, aree da cui i velivoli possano atterrare e decollare“.