A Torino le vetture dei campioni dell’epoca d’oro dei rally

La mosta allestite nelle sale del Museo Nazionale dell'Automobile prenderà il via il 27 ottobre

Le vetture dell’epoca d’oro del rally conquistano un posto nelle sale del Museo Nazionale dell’Automobile in un’esposizione inedita nel panorama internazionale: “The Golden Age Of Rally“.

“The Golden Age Of Rally”: auto da leggenda a Torino

The Golden Age Of Rally, che aprirà i battenti il 27 ottobre, è un viaggio nella storia di questa disciplina sportiva attraverso gli iconici esemplari della Fondazione Gino Macaluso, che sarà possibile scoprire dal 27 ottobre 2022 al 2 maggio 2023 a Torino. Le vetture sono quelle che, tra gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, hanno vinto le più importanti gare del campionato, da Montecarlo al Rally Safari, dal Mille Laghi in Finlandia a Sanremo. Si tratta di un viaggio nel mito, tra esemplari iconici, come Lancia rally 037 evo2 e Audi Quattro, protagonisti di sfide diventate leggenda.

Un percorso esperienziale che, attraverso speciali video e scenari, porterà il visitatore a immergersi nel mondo del rally: un salto indietro nel tempo, in un’epoca dominata dalla meccanica, dalla velocità, in una sfida ai limiti che ha visto protagonisti auto e piloti leggendari. I modelli provengono dalla collezione di Gino Macaluso, nella cui memoria è stata costituita l’omonima Fondazione per volontà della moglie e della famiglia, con lo scopo di valorizzare l’automobile come oggetto di culto, capace di coniugare innovazione tecnologica e cultura umanistica, tradizione artigianale e bellezza del design d’avanguardia. La collezione è tra le più importanti al mondo e unica nel suo genere per il palmares delle vetture, il prestigio e l’originalità dei suoi modelli.