A Treviso una concessionaria ha ricomprato l’auto nuova di un cliente!

L'auto nuova appena comprata ha manifestato un problema, ma dopo tre (inutili) mesi di attesa per l'arrivo dei pezzi è riuscito a farsi ridare i soldi utilizzati nell'acquisto dalla concessionaria

La crisi del settore automotive è sempre più palpabile e questo non è reso evidente solo dai dati di vendita poco incoraggianti… ma anche per alcune problematiche insite in alcuni esemplari nuovi che si manifestano dopo pochi mesi dall’acquisto, a causa principalmente della scarsità di materie prime e semi-conduttori disponibili nonchè dei disagi nei trasporti dei pezzi di ricambio.

E’ il caso di un proprietario di Treviso che aveva acquistato una Jeep nuova al prezzo di poco inferiore ai 30.000 Euro: nonostante l’euforia del momento, un malfunzionamento elettronico sulla vettura lo ha costretto a rivolgersi all’assistenza del suo concessionario, richiedendo la sostituzione in garanzia di alcune componenti visto che la macchina – come è evidente – era nuova e con pochissimi chilometri. Dopo tre mesi di mancate risposte, tuttavia, il cliente è intervenuto con il sostegno di Adiconsum (l’associazione dei consumatori della Cisl), grazie a cui ha ottenuto il completo rimborso della cifra pagata e la restituzione della vettura (in quelle condizioni inguidabile) al concessionario.