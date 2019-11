A6 Torino-Savona: in Liguria crolla il viadotto dell’autostrada a causa di una frana

Oggi una frana ha colpito un tratto dell'autostrada A6 Torino-Savona: trenta metri di viadotto sono crollati e c'è la segnalazione del passaggio di un'auto durante l'accaduto

Il maltempo continua ad imperversare sulla nostra penisola e stavolta a pagarne le conseguenze è una parte del viadotto dell’autostrada A6 Torino-Savona: all’altezza del km 122 nella zona di Altare, in località Madonna del Monte, una frana generata dalle continue precipitazioni si è staccata, travolgendo i pilastri del viadotto sottostante.

In questo modo lo smottamento ha distrutto 30 metri di campata di una carreggiata dell’Autostrada, terminando la sua corsa poco più avanti. Oltre al disastro, è arrivata anche la segnalazione di un’automobile, che sarebbe transitata proprio nel momento dell’impatto. “Al momento non si può confermare né smentire se sul tratto crollato ci fossero auto in transito al momento del crollo – ha commentato la Regione Liguria – I vigili del fuoco si riservano di analizzare tutto il terreno: sotto c’è una colata di fango di circa 2 metri“.

Al momento sono in corso le verifiche statiche della zona, che è stata opportunamente sorvolata da un elicottero dei Vigili del Fuoco: “Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia – ha spiegato il Presidente Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – Ora quello che a noi interessa è capire se il lato che corre dal Piemonte verso Savona sia possibile renderlo agibile nel più breve tempo possibile e regga le prove statiche. Inviterei tutte le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi finché non saremo intervenuti con le somme urgenze”.

“Stiamo lavorando sulla strada provinciale della Val Bormida – ha aggiunto Toti – Perché anche essa era interessata da una frana. Alcune città come Cairo Montenotte sono isolate o raggiungibili attraverso percorsi tortuosi e soggetti a moti franosi, per cui le aziende stanno già lavorando per ridare una viabilità accettabile prima di domani”.