Abarth 500 Elettrica, prima immagine ufficiale del modello di serie

Una foto pubblicata su Facebook da Forum Abarth Italia svela le forme della 500 Elettrica in versione "scorpione": ecco i primi dettagli della futura Abarth 500 Elettrica

La presentazione della Nuova Abarth 500 Elettrica è sempre più vicina: le ultime voci di corridoio tra gli addetti ai lavori indicano una data possibile tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, quando il Cinquino in versione “scorpione” farà finalmente il proprio debutto segnando una nuova era per il marchio italiano. In questo periodo d’attesa, però, c’è chi ha deciso di anticipare le forme della nuova vettura tricolore, con una foto spia pubblicata nei giorni scorsi su Facebook dal gruppo “Forum Abarth Italia“.

Sguardo tagliente e paraurti completamente rivisto con una grande presa d’aria centrale affiancata da due piccole laterali che servono a dissipare il calore della powertrain e dell’impianto frenante: l’immagine trapelata sui social non lascia spazio a dubbi e se veramente la Nuova Abarth 500 Elettrica sarà così ci aspettiamo una vettura capace di prestazioni decisamente interessanti. Lato scheda tecnica, in realtà, sappiamo ben poco: per il motore dovrebbe essere confermato quello della 500 Elettrica in versione potenziata, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 43 kWh. Ne sapremo di più molto presto…