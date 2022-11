Abarth 500e: il Cinquino si elettrifica ma continua ad emozionare!

Powertrain da 155 cavalli, batteria da 42 kWh di derivazione Fiat 500e... e il Sound Generator che imita la melodia dei motori a benzina: ecco tutti i dettagli sulla nuova Abarth

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Dopo i vari teaser presentati nelle scorse settimane, la Casa dello Scorpione ha finalmente presentato la sua nuova “ammiraglia”: con il nome ufficiale di Abarth 500e, il Cinquino si è definitivamente elettrificato in quel di Torino e, mettendo da parte i “vecchi” motori a combustione, si è presentato sul palco con una powertrain da 155 cavalli per 235 Nm di coppia massima in abbinamento alla medesima batteria da 42 kWh della “gemella” Fiat 500e – opportunamente modificata per le esigenze dei suoi appassionati.

Sotto al cofano (anzi, sotto al pianale), quindi, trova posto un propulsore ad elettroni con trazione anteriore che, scheda tecnica alla mano, risulta già più veloce e grintoso del quattro cilindri 1.4 Litri T-Jet delle Abarth 595/695, come confermato dai dati messi nero su bianco direttamente dalla Casa dello Scorpione. Contando sulla poderosa spinta erogata istantaneamente dalla coppia elettrica, la nuova 500e si è dimostrata molto più scattante sia nella guida urbana (ripresa 40-60 km/h in 1,5 secondi in meno) che su pista, dove ha guadagnato un secondo di vantaggio nel percorrere il circuito di prova “Misto Alfa Handling Track” di Balocco.

Ovviamente le prestazioni posso essere calibrate a seconda delle esigenze in base alle tre modalità di guida disponibili, chiamate nell’ordine Turismo (con la quale il motore è depotenziato a 136 CV e 220 Nm e l’accelerazione è più fluida), Scorpion Street (pensata per le massime performance massimizzando la frenata rigenerativa) e Scorpion Track (progettata per coloro che vogliono divertirsi nella guida in circuito).

I puristi a questo punto si domanderanno: e il sound? Di base la nuova Abarth 500e è equipaggiata con uno specifico avvisatore acustico denominato AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) che riproduce una strimpellata di chitarra quando si superano i 20 km/h… ma è pur sempre possibile installare anche il cosiddetto Sound Generator in grado di ricreare la melodia tipica delle versioni a benzina durante tutte le fasi di guida.

Per quanto riguarda il design, la nuova Abarth 500e conferma lo stile della “gemella” Fiat 500e introducendo diversi elementi specifici che identificheranno l’allestimento di lancio Scorpionissima (soli 1949 esemplari), caratterizzato dai paraurti sportivi anteriore e posteriore, dalle minigonne, dal diffusore, dai cerchi in lega da 18” Diamond-Cut Titanium Grey, dai vetri posteriori privacy, dal tettuccio panoramico in vetro e da un abitacolo con sedili sportivi in Alcantara e rivestimenti in pelle per il cruscotto.

Quest’ultimo introduce il Digital Cockpit da 7” e l’infotainment UConnect da 10,25” con le specifiche Performance Pages, utili a monitorare tutte le informazioni e le prestazioni della vettura durante la guida. La nuova Abarth 500e può essere già pre-ordinata con un prezzo da 43.000 Euro e consegne previste a partire dal mese di giugno 2023.