Abarth 595 e 124 Spider fanno incetta di premi

Abarth 595, 695 e 124 sono state premiate dai lettori di Auto Bild e Motorsport Aktuell sottolineando la passione per il popolo tedesco per la Casa dello scorpione

A causa del coronavirus, il mondo dell’automotive sta vivendo un periodo di profonda difficoltà, ma c’è chi ha comunque un motivo per sorridere. Stiamo parlando di Abarth, che lo scorso anno ha celebrato i suoi primi settant’anni, che in questi primi mesi del 2020 ha fatto letteralmente incetta di premi.

Abarth: un inizio di 2020 a suon di premi

Chissà come stanno affrontando questo periodo di fermo in Abarth. Probabilmente pensando a qualche strategia per la ripresa, sicuramente facendosi forza ammirando i tanti premi ricevuti in questo inizio di 2020. La Casa dello scorpione, infatti, continua a raccogliere successi, soprattutto in Germania. Abarth, infatti, si è aggiudicata tre primi posti in altrettante categorie del concorso “The Best Brands 2020” indetto dalla rivista automobilistica Auto Bild. I lettori della rivista hanno assegnato al brand il primo posto assoluto per il miglior design e, per il terzo anno consecutivo, hanno decretato il design dello scorpione il migliore anche nelle categorie city car e cabriolet.

“I lettori di Auto Bild sono entusiasti della Abarth 595/695 e della Abarth 124 Spider, come dimostrano le tre nuove vittorie nelle categorie dedicate al design del concorso ‘Best Brands’. Questo premio è un importante riconoscimento e ci rende molto orgogliosi, confermando il valore della nostra strategia di dedicare grande attenzione all’esclusività del design di tutti i modelli“, ha dichiarato Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brands. Ma non è tutto. Anche i lettori di Motorsport Aktuell hanno espresso il loro voto assegnando la vittoria alla Abarth 595 e alla Abarth 695 nella categoria “Racer of the Year” per l’elezione delle migliori auto e i migliori piloti della stagione 2019. Il 64,2 per cento dei voti è andato alla Abarth 595/695, che si è aggiudicata il primo posto della categoria “Minicar”. I modelli Abarth 595 e Abarth 695 hanno conquistato i voti dei lettori di Motorsport Aktuell, tedeschi, austriaci e svizzeri, che hanno voluto premiare la strategia di #Abarth di impegno nel motorsport finalizzato all’implementazione di soluzioni tecnologiche racing nella produzione di serie.