Accessori auto: i migliori gadget disponibili su Amazon

Volete rendere unica la vostra auto come fosse la vostra seconda casa? Allora date un'occhiata alla nostra classifica sui migliori gadget che è possibile acquistare su Amazon

Volete conoscere effettivamente com’è una persona? Allora guardate come tratta la sua automobile: ognuno di noi vive la propria vettura in maniera unica, impreziosendola con tutta una serie di accessori che rispecchiano in tutto e per tutto il suo modo di essere. Ecco perchè abbiamo voluto stilare questa speciale classifica sui migliori, ma anche più utili e “curiosi”, gadget che è possibile trovare sul noto portale di e-commerce Amazon. La personalizzazione in questo settore non ha confini: dal minimo essenziale come i caricabatterie USB da attaccare nell’accendisigari al coprivolante, dai cuscini per i lunghi viaggi alla termos per il caffè. Ma andiamo a vederli uno per uno!

1 – CARICABATTERIE USB

Cominciamo con l’immancabile caricabatterie USB, un accessorio che, al giorno d’oggi, non deve mai mancare in un’automobile moderna. Facciamo un esempio: vi trovate fuori casa per lavoro e tutto d’un tratto il vostro fido smartphone si spegne. Come lo ricaricate? Semplice, attraverso il caricabatterie da attaccare alla presa accendisigari! Su Amazon se ne trovano di tutti i tipi e con diversi voltaggi: il prezzo, inoltre, è davvero contenuto, per un massimo di 15 Euro.

2 – RICEVITORE/TRASMETTITORE WIRELESS PER LA MUSICA

Proseguiamo con un altro gadget ormai diventato indispensabile. Volete ascoltare la vostra stazione radio preferita ma l’autoradio che avete a disposizione non la riceve? Niente paura, ci pensa il Firefly! Si tratta di un ricevitore Bluetooth tra i più compatti al mondo, che consente di trasmettere musica in streaming dallo smartphone a qualsiasi dispositivo, semplicemente utilizzando il collegamento della sua presa AUX incorporata. Il suo prezzo? Poco più di 30 Euro.

3 – AURICOLARI WIRELESS

Provate a guidare utilizzando contemporaneamente il vostro smartphone per chiamare il vostro migliore amico… e potrete ben presto dire addio alla vostra patente! Chi viene beccato ad utilizzare il cellulare alla guida, infatti, è soggetto a una decurtazione dei punti, alla possibile sospensione della propria licenza di guida e a una salata multa che può arrivare fino a 1.697 Euro. Per evitare tutto questo, il nostro consiglio è munirvi di un paio di auricolari wireless: su Amazon se ne trovano di tutti i tipi e, con una spesa minima di 20-30 Euro, sarete perfettamente in linea con il Codice della Strada.

4 – DIFFUSORE DI PROFUMI E AROMI

Volete donare un profumo nuovo all’abitacolo della vostra auto? Bene, perchè per fortuna esiste un’alternativa al “solito” Arbremagique: stiamo parlando dei diffusori di aromi, dei deodoranti e di qualsiasi altro dispositivo in grado di rinfrescare e “addolcire” l’aria nella vostra vettura. Alcuni si possono attaccare alle bocchette di ventilazione, altri alla presa accendisigari. Il prezzo, in ogni caso, è davvero contenuto: da un minimo di 5 a un massimo di 30 Euro.

5 – TERMOS PER IL CAFFE’

Per tutti coloro che non riescono a fare meno del caffè, ecco un gadget che diventerà ben presto il loro migliore amico. Si chiama Handpresso ed è a tutti gli effetti una macchina per caffè espresso, che funziona con le cialde oppure con la polvere sciolta. Va collegata alla presa accendisigari da 12V e riempita con acqua fredda… e in due minuti la vostra bevanda è pronta per essere assaporata! Il suo prezzo, tuttavia, non è dei più economici: su Amazon si trova a 159 Euro. Esiste anche la variante prodotta da Lavazza, che però costa ancora di più: quasi 300 Euro!

6 – SUPPORTO PER LO SMARTPHONE

Lo smartphone, alla guida, non va usato: lo prescrive il Codice della Strada, motivo per cui su un’automobile non può mancare il supporto dedicato, che permette al guidatore di poter usufruire del proprio telefono in tutta sicurezza. Anche, per esempio, sfruttandolo come navigatore! Anche in questo caso i prezzi sono davvero ridotti: anche sotto i 10 Euro!

7 – BORSA PORTAOGGETTI PER I SEDILI

Se, invece, avete bisogno di una borsa che raccolga tutti gli oggetti utili al vostro prossimo viaggio intorno al mondo, ecco un’alternativa davvero comoda ed efficace! Si tratta di un dispositivo da attaccare ai sedili della vostra auto, costruito con una serie di tasche in grado di tenere in ordine davvero tutto: dai libri alle apparecchiature elettroniche, fino al cibo. Il prezzo? Da 15 a 30 Euro.

8 – CUSCINI DA VIAGGIO

Ecco un altro accessorio immancabile per coloro che amano viaggiare: sappiamo benissimo quanto possa essere scomodo rilassarsi in automobile, motivo per cui un cuscino da viaggio saprà garantirvi una seduta decisamente più confortevole. Ne esistono di diversi tipi: da quelli da installare semplicemente sul cuscino principale del sedile a quelli da applicare al poggiatesta, con sostegno per la cervicale. I prezzi? Inferiori ai 30 Euro.

9 – COPRIVOLANTE

Se trattate la vostra auto come la vostra amata, allora sicuramente avete già in mente un accessorio indispensabile per la cura delle pelletteria dell’abitacolo: stiamo parlando del coprivolante, un gadget che impedirà al sudore e allo sporco di rovinare il tessuto originale del volante, donando allo stesso tempo un tocco di classe, di sportività… o di umorismo! Il prezzo minimo su Amazon è intorno ai 10 Euro e se ne trovano per tutti i gusti: da quello classico nero a quello sportivo bicolore… per arrivare a quelli colorati e con il pelo!

10 – CHRIS, L’ASSISTENTE STRADALE

Terminiamo la nostra classifica con un accessorio che potrebbe tornare molto utile a tutti coloro che sono già abituati ad avere con sè un assistente personale come Google Home Mini o Amazon Alexa. Stiamo parlando di Chris, un personal assistant a comando vocale prodotto da German Autolabs appositamente per aiutare tutti gli automobilisti durante l’utilizzo della loro vettura, evitando tutte quelle distrazioni che possono provocare possibili incidenti. Il suo costo? Al momento si assesta a poco meno di 200 Euro… ma per garantire la propria e altrui sicurezza al volante, onestamente, questo e altro!