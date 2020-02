Addio Alfa Romeo Giulietta, al suo posto il nuovo SUV Maserati

Maserati ha annunciato di iniziare la produzione del prossimo D-SUV presso lo stabilimento di Cassino, il che definirà l'uscita di produzione di Alfa Romeo Giulietta

Le voci di corridoio che vi avevamo anticipato si sono concretizzate. Alfa Romeo Giulietta uscirà dalla scena automobilistica mondiale proprio quest’anno, nel giro di pochi mesi. Ad annunciarlo, in realtà, non è stata direttamente la Casa del Biscione… ma Maserati, che in un proprio comunicato stampa ha svelato il programma di elettrificazione della propria gamma assieme all’inizio della produzione del D-SUV, futuro Sport Utility Vehicle del segmento D prodotto dal Tridente.

Entrando nello specifico, la linea di produzione del D-SUV firmato Maserati prenderà il via entro la fine del primo trimestre 2020 nello stabilimento di Cassino, dove inizieranno presto dei lavori di ristrutturazione che serviranno appositamente per dare vita a questo modello (proposto, tra l’altro, anche nella variante Hybrid).

Cassino, in realtà, ha ospitato fino ad oggi le linee di produzione di Alfa Romeo Giulietta: secondo quanto appena riportato, di conseguenza, la entry level della Casa del Biscione smetterà a breve di essere prodotta, per essere sostituita nel suo stesso segmento dal crossover Tonale, ormai pronto ad essere svelato all’imminente Salone di Ginevra 2020.