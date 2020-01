Alfa Romeo Giulietta, nel 2020 stop alla produzione e nuovo modello

La storia di questa Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere agli sgoccioli. Ma, tutto considerato, potrebbe essere un

Secondo alcune insistenti voci di corridoio, Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere vicina alla fine della produzione. Lo stabilimento di Cassino infatti, dove oltre a Giulietta vengono prodotte anche Stelvio e Giulia, potrebbe concentrare la propria attività produttiva su di una novità più sostanziosa per il brand del Biscione che, nel 2020, festeggia i 110 anni di attività dalla fondazione del marchio.

Verso la fusione con PSA

La fusione tra FCA e PSA avrà bisogno di circa 12 mesi per concretizzarsi, mesi durante i quali ci si aspetta un ultimo colpo di reni da parte di un brand premium come Alfa Romeo. Difficile dire se a Cassino la Giulietta verrà semplicemente rimpiazzata da Tonale (che dovrebbe arrivare nelle concessionarie l’anno prossimo) o con una variante completamente nuova di Giulietta. Anche perché, sempre nello stabilimento laziale, dovrebbe iniziare la produzione del tanto chiacchierato SUV Maserati.

Certo è che, una volta completata la fusione, il neonato gruppo porterà una grandinata di nuovi modelli tra cui -lo diamo per assodato- anche diverse novità per Alfa Romeo.

Come potrebbe essere nuova Giulietta?

È comunque lecito aspettarsi che Alfa Romeo decida di aggiornare Giulietta con qualcosa di più rispetto ad un leggero facelift: Il design, per quanto si sia rivelato negli anni pressoché immortale, è per molti troppo lontano dai canoni moderni fatti di gruppi ottici Full LED e guida autonoma di secondo livello. E il marchio del Biscione ha un disperato bisogno di concentrarsi sui volumi oltre che, come ha fatto nella sua storia recente con Stelvio e Giulia, su di una bella guida e sull’eccellenza tecnica costruttiva. La speranza è che da Arese si riesca a presentare queste importanti novità in tempi relativamente brevi.