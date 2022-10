Aiways U6 SUV Coupé arriva nel 2023

Aiways U6 SUV Coupé si caratterizzare uno stile sicuro e dinamico, abitacolo dotato di intelligenza artificiale e un nuovo propulsore AI-PT (Aiways Powertrain) da 160 kW di potenza e fino a 400 km di autonomia

Aiways, marchio cinese delle quattro ruote, è pronta a lanciare sul mercato la U6, SUV Coupé che rappresenta il secondo modello del brand dopo la U5 e che dovrebbe arrivare sul mercato europeo nei primi mesi del 2023.

Aiways U6 SUV Coupé: le caratteristiche

Con il suo stile sicuro e dinamico, il nuovo Aiways U6 SUV Coupé punta a lasciare su segno nel mercato magari grazie al suo abitacolo dotato di intelligenza artificiale che definisce i parametri di riferimento non solo dal punto di vista ergonomico, ma anche in termini di connettività. Gli interni dal design moderno e minimal e un’innovativa user experience, rendono l’ambiente del nuovo SUV Coupé sportivo, funzionale ed elegante. Completamente integrato con tutti gli smartphone, sia Android sia Apple, Aiways U6 consente di ottimizzare il percorso grazie alla pianificazione delle pause per la ricarica, all’analisi dei valori di consumo in tempo reale, allo stato attuale della batteria e alla posizione sempre aggiornata delle stazioni di ricarica rapida lungo il percorso. Maggiore potenza ed efficienza grazie al propulsore AI-PT (Aiways Powertrain): 160 kW di potenza e fino a 400 km di autonomia.

Insomma, questa vettura è l’alternativa elettrica nel segmento dei SUV compatti. Il suo design sicuro e dinamico colpisce per aerodinamicità e, insieme al gruppo propulsore AI-PT sviluppato dalla casa madre, garantisce la massima efficienza: con 160 kW di potenza, assicura un’eccezionale dinamica di guida. Eccellenti anche le caratteristiche di connettività e di equipaggiamento standard.

“La crescita di Aiways ci dà molta fiducia per le prospettive sul mercato italiano: è la conferma della visione innovatrice che abbiamo avuto già dal primo impatto con il brand – ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker –. La sua crescente popolarità, accompagnata da impressioni e giudizi positivi riscontrati nei riguardi della U5, ci danno tutte le conferme necessarie per continuare a investire su questo brand e sull’arrivo della U6: un SUV Coupé sportivo, elegante e all’avanguardia, in particolare negli aspetti tecnologici, di stile e di sostenibilità”.