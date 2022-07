Al Festival di Goodwood il nuovo record va alla McMurtry Speirling

La "Batmobile" in miniatura della McMurtry Automotive ha stabilito il nuovo primato della Hillclimb di Goodwood in soli 39.08 secondi

L’edizione 2022 del Festival of Speed di Goodwood si è conclusa con una sorpresa davvero inaspettata: la kermesse britannica è da sempre famosa per la prova della Hillclimb, la “salita” cronometrata nella quale diverse vetture tentano ogni anno di accaparrarsi il tempo migliore diventando dei veri e propri “missili” terra-aria su quattro ruote. Nello scorso weekend, tuttavia, il record non è stato stabilito da nessun marchio tra quelli più conosciuti… ma piuttosto dalla piccola, ma velocissima, McMurtry Speirling guidata dall’ex-pilota di F1 Max Chilton.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, la supercar in miniatura della McMurtry Automotive assomiglia a una vera Batmobile ed è proprio grazie alle sue forme aerodinamiche in combinazione con un motore da 1.000 cavalli di potenza (per 1.000 kg di peso a secco, che equivalgono a un valore netto di 1 CV/kg nel rapporto peso/potenza) che è riuscita a battere il precedente primato stabilito dalla Volkswagen ID.R nel 2019. Il suo tempo? 39.08 secondi, ben otto decimi più rapido! Se la volete vedere in azione, ecco qua sotto il video dell’impresa: buona visione!