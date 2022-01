Al Tokyo Motor Show fari puntati sulle kei car

Si tratta di veicoli così compatti, spesso dedicati al camping, che in Europa e negli Stati Uniti non possono essere omologati, ma in Giappone hanno grande successo anche per gli incentivi voluti dal governo

Appena dopo il primo lockdown il mondo dei camper ha vissuto un autentico boom, come se i mesi passati chiusi in casa avessero spinto le persone a ritrovare la passione per i viaggi in assoluta libertà, senza mete d’appoggio o destinazioni prefissate. Il Tokyo Motor Show 2022 si sta rivelando l’occasione giusta per andare alla scoperta di veicoli molto particolati, le così dette kei car.

Tokyo Motor Show: kei car che passione

Ormai, il Tokyo Motor Show ci ha abituati a essere il palcoscenico per la presentazione di tante novità e sopratutto modelli originali. A quest’ultima categoria appartengono, senza dubbio, le kei car, veicoli molto apprezzati nel paese del Sol levante dopo la popolazione ha un’altezza media contenuta e lo spazio a disposizione esiguo. Questo tipo di mezzi, infatti, sono lunghi poco più di tre metri e alte meno di 1,50 metri. Definirli compatti è riduttivo, tanto che in Europa e negli Stati Uniti non sono nemmeno omologati, ma in Giappone spopolano anche grazie agli incentivi voluti dal locale governo. Questi mini camper possono essere utilizzati per i fini più differenti, ma il camping resta la loro destinazione privilegiata.

Tra i modelli più interessanti c’è l’Amaho di Direct Cars (prezzo circa 34.000 euro), sviluppato sul Daihatsu Hijet, in grado di ospitare quattro persone, un angolo cottura e un lavandino. I pannelli solari presenti sul tetto permettono di alimentare il motore da 660 cc a benzina. Sviluppato direttamente da Daihatsu è l’Atrai Deck Camper, basato sull’Atrai, omologato per ospitare fino a sette persone anche grazie alla tenda da tetto. Diverse le varianti motore con lapis potente che prevede un propulsore da 1.3 litri in grado di erogare una potenza massima di 90 CV. Basato sul Suzuki Every Van è il Miniature Cruise Henro di Oka Motors, caratterizzato da luci soffuse, elementi artistici e mobile per il servizio del té. I 63 cavalli di potenza massima non sono molti, ma a un mezzo così “giapponese” si può concedere tutto.